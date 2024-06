Amazon-Deal: Diese süße Powerbank für Apple Watch kostet nur 12 Euro

Gerade bin ich über ein Gadget gestolpert, das ich vor einer Woche gern gehabt hätte: Eine ganz kleine, niedliche Powerbank – nur für die Apple Watch, aber dafür ultraportabel. Die gibt es derzeit für schlanke 11,99 Euro bei Amazon.

Hier geht's zum Amazon-Deal: Veger Mini Powerbank für 11,99 Euro

Die Veger Mini Powerbank soll alle Modelle der Apple Watch laden können und bringt einen Akku mit einer Kapazität von 1200 mAh mit. Normalerweise zahlt ihr knapp 20 Euro für das Gadget, über den Coupon landet ihr aber derzeit bei 11,99 Euro. Ihr könnt den Coupon direkt auf der Produktseite auswählen.

Genial: Die kleine Powerbank hat ein intergriertes USB-C-Kabel mit Passthrough-Funktion. Ihr könnt sie also an einer größeren Powerbank (mit USB-C) aufladen oder hierüber direkt eure Apple Watch aufladen – wie mit einem normalen Kabel.

Kaufberatung: Apple Watch mit oder ohne LTE?

Das sagen die Käufer

Insgesamt kommt die Mini Powerbank auf eine Wertung von 4,5 von 5 Sternen. Den Nutzern zufolge sollten mit einer Ladung 1 bis 1,5 Ladungen für eure Apple Watch drin sein – je nach Modell. Allerdings lädt das Gadget wohl nicht so schnell wie das originale Kabel von Apple. Demnach soll es knapp 1,5 Stunden dauern, ehe eure Smartwatch komplett geladen ist.

Aber: Der Magnet soll nicht so stark wie beim Apple-Originalkabel sein. Wie schnell sich die Geräte voneinander lösen, gilt es aber noch auszutesten. Zumindest für die Käufer auf Amazon war das kein Deal-Breaker.

Hier geht's zum Amazon-Deal: Veger Mini Powerbank für 11,99 Euro

Wofür braucht man das?

Spätestens auf einem kürzlich besuchten Festival hätte ich mir das Gadget gewünscht. Damit die Powerbanks nicht unnötig viel Energie verschwenden, habe ich Uhr und iPhone nicht über Nacht geladen – sondern erst am Morgen. Das führte dazu, dass ich stets mit halber Ladung unterwegs war. So eine kleine Powerbank könnte man hingegen leicht in die Tasche stecken – und die Apple Watch unterwegs weiterladen lassen. Und beim Passthrough-Laden spart man sich Kabelsalat (im Vergleich zum Originalkabel).

Praktisch dürfte das Ganze auch dann sein, wenn ihr gegen Ende eines Arbeitstages noch einmal flott die Uhr aufladen wollt, bevor es etwa zum Treffen mit Freunden weitergeht. Oder wenn ihr irgendwo hinmüsst, die Uhr aber noch nicht komplett geladen ist. Da spart ihr euch das Herumschleppen eines großen Zusatz-Akkus.

Ladekabel und Lademöglichkeit in einem Gerät: Für knapp 12 Euro gibt's hier ein nützliches iPhone-Zubehör, das gerade dann praktisch ist, wenn ihr unterwegs seid.