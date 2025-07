Das Google Pixel 9 war bereits vor dem Prime Day 2025 einer der besten Deals auf Amazon. Jetzt gibt es neue Angebote für das aktuelle Pixel-Handy und seine Schwestermodelle. Lest jetzt, wie viel ihr sparen könnt.

Google Pixel 9: Das Angebot zum Prime Day

Das Google Pixel 9 ist ein Flaggschiff-Handy, vergleichbar Samsungs Galaxy S25, aber mit deutlich besserer Kamera.

Zum Prime Day 2025 hat Amazon das Google Pixel 9 in der Variante mit 256 GB reduziert. Es handelt sich um die von uns empfohlene Speichervariante. Der Preis ist sehr gut. Am günstigsten ist allerdings die Farbvariante in Peony (Pink), die vermutlich nicht jeden Geschmack treffen wird.

In den anderen Farben kostet das Google Pixel 9 zum Amazon Prime Day etwas mehr, die Angebote sind aber auch hier absolut empfehlenswert. Ihr spart jeweils rund 250 Euro gegenüber der UVP.

Auch interessant:

Unser Tipp für Foto-Fans Google Pixel 9 Googles Pixel 9 ist mit einer fantastischen Kamera ausgestattet und ein sehr guter Allrounder mit spannenden KI-Funktionen. Nicht nur Foto-Enthusiasten werden begeistert sein. Jetzt mehr erfahren: Google Pixel 9: Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 34,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (20 GB) ab 26,99 € Blau inkl. Pixel Buds Pro 2

inkl. günstigem Tarif (30 GB) Empfehlung der Redaktion ab 29,99 € Blau

Auch Pixel 9 Pro XL im Prime Day Deal

Auch Googles aktuell bestes Handy ist zum Prime Day reduziert. Das Pixel 9 Pro XL bietet alle Qualitäten des Standardmodells, obendrein aber ein deutlich größeres, schärferes Display, ein Teleobjektiv mit optischem Zoom und eine bessere Selfie-Kamera. Zum Prime Day 2025 reduziert ist das Google Pixel 9 Pro in der Variante mit 512 GB Speicher. Ebenfalls ein sehr gutes Angebot.

Google Pixel 9a: Zum Prime Day noch günstiger

Das Pixel 9a ist Googles aktuelles Einstiegsmodell und das derzeit wohl beste günstige Handy mit guter Kamera. Aber: Während das Standardmodell mit dem Galaxy S25 vergleichbar ist, konkurriert das Google Pixel 9a eher mit dem Galaxy A56. Der Unterschied zwischen Google Pixel 9 und 9a ist also ziemlich groß. Dafür ist das a-Modell auch noch mal deutlich günstiger. Zum Prime Day 2025 ist die Variante mit 128 GB Speicher reduziert.

