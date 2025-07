Das Google Pixel 9 bietet nach wie vor eine der besten Hauptkameras auf dem Markt – und ist aktuell verblüffend günstig erhältlich. Lohnt sich das Gerät noch? Und was ist dem Pixel 9 Pro?

Google Pixel 9: Sehr günstig und sehr gut

Ein Blick auf die Preise für das Google Pixel 9 zeigt: Bei Amazon bekommt ihr das einst erst ab 899 Euro erhältliche Gerät jetzt bereits ab 549 Euro – je nach gewählter Farbe.

Unser Tipp für Foto-Fans Google Pixel 9 Googles Pixel 9 ist mit einer fantastischen Kamera ausgestattet und ein sehr guter Allrounder mit spannenden KI-Funktionen. Nicht nur Foto-Enthusiasten werden begeistert sein. Jetzt mehr erfahren: Google Pixel 9: Technische Daten ohne Vertrag Farbe: Grün ab 548,13 € Amazon ohne Vertrag Farbe: Grün ab 549,52 € Amazon ohne Vertrag Farbe: Schwarz ab 573,99 € Amazon ohne Vertrag Farbe: Creme ab 594,00 € Amazon inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 34,99 € o2

Für unter 600 Euro ist das Google Pixel 9 ein absoluter Top-Deal. Das Smartphone besitzt die gleiche fantastische Hauptlinse wie das Pro-Modell, das vor allem deshalb zu den aktuell besten Kamera-Handys zählt.

Zu diesem Preis findet ihr derzeit kaum ein Smartphone, das bessere Bilder macht. Aber nicht nur Foto-Enthusiasten sollten zuschlagen: Das Google Pixel 9 ist ein rundum exzellentes Android-Smartphone, das sich auf Augenhöhe mit Samsungs Galaxy S25 befindet.

Google Pixel 10 wohl mit schlechterer Kamera

Ja, das Google Pixel 10 steht vor der Tür. Doch nach aktuellem Stand bietet der direkte Nachfolger des Pixel 10 keinen großen Verbesserungen. Der Chipsatz soll nicht bedeutend schneller sein und die kolportierten Änderungen an der Kamera könnten sogar ein Schritt in die falsche Richtung sein: Zwar soll das Standardmodell erstmals eine (wohl durchschnittliche) Telekamera bekommen.

Doch der Preis dafür ist angeblich hoch. Denn im Gegenzug – so heißt es – sei ein kräftiges Downgrade an der Hauptlinse geplant. Die soll Google beim Pixel 10 vom Sparmodell Pixel 9a übernehmen. Warum das eine deutliche Verschlechterung wäre, könnt ihr in unserem Vergleich zwischen Google Pixel 9 und 9a erfahren.

Was ist mit Pixel 9a und 9 Pro?

Wie es inzwischen Mode ist, hat auch Google seinem Standardmodell eine abgespeckte Version zur Seite gestellt, die für einige Abstriche weniger kostet. Eigentlich keine schlechte Idee – und das Google Pixel 9a (zur Testübersicht) ist ein durchaus gutes Mittelklasse-Smartphone. Doch der Preisabstand ist unserer Meinung nach nicht groß genug. Wenn ihr es euch leisten könnt, ist das Pixel 9 die klar bessere Wahl.

Der Preisunterschied zwischen Pixel 9 und Pixel 9 Pro bleibt hingegen groß. Rund 200 Euro mehr müsst ihr für das Pro-Modell auf den Tisch legen. Dafür bekommt ihr in erster Linie ein sehr gutes Teleobjektiv und ein schärferes Display obendrauf. Ein Tipp für Interessenten: Im Bundle mit Vertrag ist der Preisunterschied zwischen Standard- und Pro-Modell deutlich geringer.

Kompaktes Kamera-Wunder von Google Google Pixel 9 Pro Das Google Pixel 9 Pro ist eines der besten Kamera-Handys und zudem angenehm kompakt. Es ist eine Top-Option für anspruchsvolle Android-Fans, die keine XL-Variante benötigen, aber auf eine starke Kamera nicht verzichten wollen. Jetzt mehr erfahren: Google Pixel 9 Pro Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 37,99 € o2 ohne Vertrag ab 749 € Amazon

Fazit: Lohnt sich das Google Pixel 9 noch?

Die Antwort könnte nicht klarer ausfallen: Ja, zum aktuellen Preis lohnt sich das Google Pixel 9 auf jeden Fall. Tatsächlich handelt es sich wohl um einen der derzeit besten Deals im Premium-Segment. Je nach Farbe ist das Gerät derzeit 300 bis 350 Euro günstiger als zum Marktstart – und zählt nach wie vor zu den besten Android- und Kamera-Smartphones. Hier könnt ihr wirklich nichts falsch machen.

