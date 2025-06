Die mächtige PS5 Pro mit Handytarif gibt's im Juni im Deal. Bei o2 bekommt ihr die Kombi ganze 540 Euro günstiger als zuvor. So könnt ihr euch die Top-Konsole zu günstigen Raten sichern. Ohne Zinsen, dafür aber mit Top-Tarif.

Die beste PlayStation für echte Gamer Sony PlayStation 5 Pro Jede Menge Leistung und sogar bereit für 8K: Die PS5 Pro ist die ultimative Spielekonsole. Jetzt das Gaming-Monster sichern und zahlreiche Titel in noch besserer Grafik zocken! Nur 1 € Anzahlung für PS5 Pro

30+ GB Datenvolumen & 5G Plus

bis zu 300 MBit/s

Kein Anschlusspreis Sonderaktion: Jetzt 15 € im Monat sparen ab 39,99 € o2

Für kurze Zeit zahlt ihr für die begehrte PlayStation 5 Pro mit dem Tarif o2 Mobile M nur 39,99 Euro im Monat. Damit hat o2 den alten Preis um ganze 15 Euro im Monat reduziert – ihr zahlt also 540 Euro weniger. Die monatlichen Raten bleiben damit überschaubar und ihr seid rundum versorgt.

Kosten in der Übersicht:

Einmalig: 4,99 Euro Versand & 1 Euro Anzahlung

Monatlich: 39,99 Euro

Top-Konsole meets Top-Tarif

Die PlayStation 5 Pro ist der herkömmlichen PS5 weit überlegen. Mit einer deutlich höheren Performance laufen eure Games noch flüssiger über den TV. Bei einigen Titeln dürft ihr euch sogar über eine noch bessere Grafik und noch mehr Raytracing freuen. Bis zu 120 Bilder pro Sekunde und 4K-Auflösung gehören zu den leichtesten Übungen der Konsole. Hinzu kommen 2 TB an internem Speicher, den ihr bei Bedarf erweitern könnt.

Der o2 Mobile M liefert euch 30 GB monatliches Datenvolumen, mit jedem Jahr Laufzeit wächst es um weitere 5 GB an. Das ist mehr als genug für Musik-Streaming, Surfen und mehr – statistisch gesehen benötigen die meisten Nutzer in Deutschland sogar weniger als 10 GB im Monat. Natürlich bietet der Tarif auch sonst alles, was ihr begehrt: 300 Mbit/s Geschwindigkeit, EU-Roaming, Allnet-Flat, VoLTE und neben 5G sogar 5G Plus.

PS5 Pro mit Handytarif: Alle Vorteile im Überblick

1: PS5 Pro jetzt sichern, Tarif später starten: Wenn ihr noch nicht sofort euren aktuellen Handytarif wechseln könnt, ist das kein Problem. Den Tarifstart könnt ihr um bis zu drei Monate auf ein Wunschdatum verschieben. Die Konsole bekommt ihr hingegen schon sofort. Wenn ihr das macht, fallen bis zum Start des Tarifs nur die Raten für die PS5 Pro selbst an.

2: Disc-Laufwerk jederzeit nachrüstbar: Die PS5 Pro kommt grundsätzlich ohne Blu-Ray-Laufwerk. Sony verkauft das Laufwerk aber separat. Für knapp 80 Euro könnt ihr es jederzeit für eure PS5 Pro nachrüsten. Hier findet ihr das Laufwerk bei Amazon.

3: Günstige Raten für teure Konsole: Normalerweise kostet die PS5 Pro 799 Euro. Das ist auf dem Niveau einiger Premium-Smartphones und Hunderte Euros mehr als die reguläre PS5 kostet. Holt ihr euch die PS5 Pro mit Handytarif, zahlt ihr den Preis bequem in Raten ab.

4: Kürzere Laufzeit für Handytarif: Auch wenn ihr die Konsole über 36 Monatsraten bezahlt, der o2 Mobile M läuft nur über 24 Monate. Danach könnt ihr euren Tarif wechseln oder kündigen.

Ist o2 empfehlenswert?

o2 ist ebenso wie Telekom und Vodafone ein Netzbetreiber. Früher gab es immer mal wieder Kritik aufgrund des Empfangs. Doch über Jahre hinweg hat der Telefonica-Konzern (steht hinter der Marke o2) einen massiven Netzausbau betrieben. Mittlerweile landet das o2-Netz in Tests nur noch knapp hinter Vodafone. Gerade in dichter besiedelten Gebieten ist es heutzutage fast egal, welchen Provider ihr wählt – hier ist die Abdeckung in der Regel sehr gut.

Hier und da gibt es bei allen drei Providern noch kleinere Funklöcher in Deutschland. Das kann euch mit o2, Vodafone und Telekom passieren. Hier hilft ein Blick auf die Netzkarte des jeweiligen Anbieters. Die o2-Karte findet ihr in unserem Artikel rund um den o2-Empfang. Alternativ hilft nur: ausprobieren! Und wenn das Ergebnis doch nicht euren Erwartungen entspricht, gibt es immer noch das 14-tägige Widerrufsrecht.

