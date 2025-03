Sony plant ein bedeutendes Upgrade für die PlayStation 5 Pro. Die Konsole soll 2026 eine neue Software-Version erhalten, die vor allem auf PSSR setzt – eine KI-gestützte Technologie, die Spiele in besserer Auflösung darstellt.

Mark Cerny, Chefentwickler bei Sony, hat in einem Interview bestätigt, dass die PS5 Pro in Zukunft auf PSSR basieren wird. Die Technologie nutzt maschinelles Lernen, um Spiele mit einer höheren Auflösung anzuzeigen, ohne die Hardware zusätzlich zu belasten. Grundlage dafür ist AMDs FSR 4.

Was bringt PSSR für die PlayStation?

PSSR ist mehr als nur ein einfaches Grafik-Upgrade für die PS5 Pro. Sony sieht darin die Zukunft der PlayStation-Technologie. Auch die PlayStation 6 und ein mögliches neues Handheld sollen auf diese KI-Technik setzen.

Zunächst wird Sony die Technologie in die PS5 Pro integrieren. Laut Cerny liegt der Fokus 2025 darauf, PSSR gemeinsam mit Spieleentwicklern in neue Titel einzubauen. Parallel dazu arbeitet Sony an der Weiterentwicklung des neuronalen Netzwerks, das hinter der Technologie steckt.

Wann erscheint das Update?

Ein genaues Datum hat Sony nicht genannt – bisher gibt es nur einen vagen Zeitplan für 2026. Möglicherweise will das Unternehmen mit dieser Ankündigung aber auch die Nachfrage nach der PlayStation 5 Pro steigern. Denn trotz des vielfach angeprangerten Preises von 799,99 Euro könnte die Konsole durch das Upgrade für viele Gamer attraktiver werden.

Wie groß die Unterschiede durch PSSR wirklich sein werden, zeigt sich erst, wenn das Update verfügbar ist. Fest steht: Sony setzt auf KI, um die PlayStation in die Zukunft zu führen.

