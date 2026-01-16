Die PlayStation 5 Pro gilt schon jetzt als echtes Kraftpaket. Doch offenbar ist für Sonys stärkste Konsole noch lange nicht Schluss. Ein größeres System-Update soll in den kommenden Monaten für deutlich mehr Leistung sorgen. Vor allem die Bildrate vieler Spiele könnte spürbar steigen. Bestätigt ist das Ganze zwar noch nicht, die Hinweise klingen aber spannend.

Im Fokus steht dabei eine Technik mit dem sperrigen Namen PSSR. Das steht für "PlayStation Spectral Super Resolution" und hilft der Konsole dabei, Spiele schöner darzustellen, ohne unnötig Rechenleistung zu verbraten. Vereinfacht gesagt wird das Bild intern in niedrigerer Auflösung berechnet und anschließend clever hochgerechnet. Für euch heißt das: flüssigeres Gameplay bei gleichzeitig scharfer Optik. Laut einem Bericht des PlayStation-Insiders GUST_fan soll genau diese Technik bald ein großes Upgrade erhalten. Hier der Original-Post:

Mehr Bilder pro Sekunde dank PSSR 2.0

Konkret ist von einer Art "PSSR 2.0" die Rede. Diese neue Version soll Bildqualität und Leistung weiter verbessern. Besonders spannend: Spiele, die bisher bei etwa 70 bis 80 Bildern pro Sekunde lagen, könnten künftig deutlich höhere Bildraten erreichen. Damit rückt die 120-fps-Marke für mehr Titel in greifbare Nähe.

Was das im Alltag bedeutet, lässt sich leicht erklären: Stellt euch ein Rennspiel vor, das bisher zwar gut aussah, sich aber nicht immer ganz flüssig anfühlte. Mit mehr Bildern pro Sekunde wirken Bewegungen ruhiger, Lenkbewegungen präziser und das gesamte Spielgefühl direkter. Gerade bei schnellen Games ist das ein echter Vorteil.

Auch alte Klassiker sollen profitieren

Nicht nur aktuelle Spiele könnten von dem Update profitieren. Laut dem Bericht wertet es auch ältere Titel aus dem Premium-Angebot des PlayStation-Plus-Abos auf. Gemeint sind Klassiker von der PS1, PS2 oder der PSP. Diese laufen oft in niedriger Auflösung, könnten mit der neuen Technik aber schärfer dargestellt werden.

Möglich machen soll das eine Funktion, die laut Quelle an FSR4 erinnert. Dabei handelt es sich um eine Technik, die ebenfalls auf Hochskalierung setzt und zusätzlich neue Zwischenbilder erzeugen kann. Für euch würde das heißen: Alte Lieblingsspiele sehen auf modernen Fernsehern klarer aus und laufen flüssiger.

Noch hat Sony das Update nicht offiziell angekündigt. Laut dem Insider soll es aber zwischen Januar und März erscheinen. Ob und wann es tatsächlich kommt, bleibt also abzuwarten.

