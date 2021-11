Auch knapp ein Jahr nach ihrem Marktstart ist die PS5 quasi notorisch ausverkauft. Damit ihr nicht erneut vergeblich unter dem Weihnachtsbaum nach einer Konsole sucht, geht Sony nun ungewöhnliche Wege.

Wer eine PlayStation 5 abstauben will, muss schnell sein und Glück haben. Denn sobald die begehrten Exemplare im Regal stehen, sind sie auch schon vergriffen. Das sorgt bei vielen Interessenten schon lange für Frust. Euer Leiden soll aber rechtzeitig zum bald startenden Weihnachtsgeschäft enden, meldet die britische Sun. Die Rettung kommt von oben.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12

+ o2 Free M 20 GB 100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

15,5 cm Super Retina OLED Display (1.170 x 2.532 Pixel bei 460 ppi)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 57,49 einmalig: 1,00 € zum Shop

Riesige Paletten mit Millionen Einheiten?

Demnach hat Sony drei Jumbo-Jets von Korean Air Cargo gechartert und jeweils mit fast 50 XXL-Paletten voller Konsolen beladen. Diese seien dann aus China über Südkorea nach London Heathrow geflogen worden. Von dort aus verteilt der Hersteller die Geräte per LKW – mutmaßlich nicht nur in England, sondern auch für Europa.

In den nächsten Tagen will Sony die Flüge noch einige Male wiederholen, heißt es. Wie viele PlayStation 5 auf eine Palette passen, ist allerdings nicht bekannt. Eine Sony-Quelle soll der Zeitung aber verraten haben, dass die aufwendige Aktion Millionen von Spielern zu Weihnachten ein Lächeln bescheren werde.

Nach Weihnachten droht Trockenzeit

Was ist das Besondere an den Santa-Spezialflügen? Die PlayStation 5 ist wohl eines der bekanntesten Opfer der globalen Chip-Knappheit; auch Samsung kann ein Lied davon singen. Neben dem Halbleiter-Mangel gibt es aber auch Probleme in der Lieferkette. Sony hat daher nun offenbar in eine Luftbrücke investiert, um verfügbare Ware schneller in die Geschäfte zu bringen. Normalerweise geschieht dies über den langsameren, aber viel günstigeren Seeweg.

Es ist also damit zu rechnen, dass die PlayStation 5 im Weihnachtsgeschäft häufiger in den Regalen auftaucht – und sicher auch wieder im CURVED Shop landet. Aber: Wenn ihr Interesse habt, dann müsst ihr weiterhin sehr schnell sein. Denn die Nachfrage dürfte das Angebot weiterhin deutlich übersteigen.

Zudem solltet ihr eure Bemühungen vor Weihnachten intensivieren, bevor anschließend erneut eine längere Durststrecke droht – nämlich sobald nämlich Sony wieder auf den Seetransport umsteigt. Mit einer Entspannung auf dem Chip-Markt rechnen Experten außerdem frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2022.