Nachdem bereits Bilder zur Galaxy-S25-Reihe ins Netz gelandet sind, geht es nun unter die Haube: Auf X wurden nun die mutmaßlichen technischen Details aller drei Modelle veröffentlicht. Diese umfassen auch kleinere Details zu den Smartphones. Nur eine wichtige Angabe fehlt noch.

Auf X hat der auf Tech-Leaks spezialisierte Nutzer @MysteryLupin drei Screenshots geteilt, die alle technischen Daten der S25-Modelle nennen sollen. Zwar stehen die Gerätenamen nicht auf den Aufnahmen. Doch anhand der Displaygröße könnt ihr diese relativ einfach dem jeweiligen Smartphone zuordnen. Das Galaxy S25 soll ein 6,2-Zoll-Display mitbringen. Beim S25 Plus betrage die Diagonale 6,7 Zoll. Während das Galaxy S25 Ultra wohl einen 6,9-Zoll-Screen besitzt.

Wie immer gilt aber: Offiziell bestätigt sind die nachfolgenden Infos noch nicht.

Lade-Nachteil für S25, lange Updates für alle Modelle

Den Infos zufolge hinkt das Galaxy S25 den anderen Modellen insbesondere in Sachen Ladegeschwindigkeit hinterher. Das kleinste Smartphone der Reihe lädt angeblich mit bis zu 25 Watt. Während das S25 Plus und S25 Ultra bis zu 45 Watt bieten.

Positiv: Offenbar hat die S25-Reihe gemeinsam, dass ihr bis zu 7 Jahre lang große Android-Updates erhaltet. Vorinstalliert sei bei allen Handys Android 15 mit One UI 7. Zudem sind alle Displays wohl mit Corning Gorilla Armor geschützt. Den S-Pen unterstützt aber offenbar nur das Galaxy S5 Ultra.

Die geleakten Informationen deuten zudem erneut an, dass die Kamera des Galaxy S25 Ultra deutlich mächtiger als bei den anderen Modellen ausfällt. Der Hauptsensor hat demnach eine Auflösung von 200 MP. Während S25 und S25 Plus lediglich einen Sensor mit 50 MP nutzen. Wir sind gespannt, ob sich der Unterschied auch in der Praxis deutlich zeigt. Immerhin sind viele Megapixel noch keine Garantie für extrem detailierte Aufnahmen – hier hat der Bildsensor in der Regel noch ein Wörtchen mitzusprechen.

Ein wichtiges Detail geht aus dem Leak leider noch nicht hervor: die Preise. Zuvor sind die mutmaßlichen EU-Preise aber schon aufgetaucht.

Präsentation rückt näher:Kommen drei oder vier S25-Modelle?

Am 22. Januar 2025 wird Samsung das Galaxy S25, Galaxy S25 Plus und Galaxy S25 Ultra enthüllen. Auch ein Galaxy S25 Slim könnte der Hersteller präsentieren. Das ist aber noch nicht allzu sicher. Denn das besonders dünne Slim-Modell soll wohl erst im Mai in den Handel gehen. Gut möglich also, dass uns in wenigen Tagen nur drei Handys erwarten.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht