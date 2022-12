Adios, Exynos: Samsung denkt Galaxy-Smartphones neu

Das Wichtigste in Kürze:

Samsung soll eine neue Abteilung zur Prozessor-Entwicklung planen

Galaxy-Handys könnten dadurch stark profitieren

Erst 2025 kommt angeblich das erste Handy mit neuem Chip

Offenbar steht eine große Veränderung bei Galaxy-Smartphones bevor. Samsung soll ein neues Team aufstellen und könnte dadurch besonders in Sachen Leistung viel verändern. Damit würde sich das Unternehmen auf einen Pfad begeben, den zuvor schon Apple eingeschlagen hat.

Samsung zieht offenbar seinem hauseigenem Exynos-Chip den Stecker, wie das Magazin Elec in Erfahrung gebracht haben will. Innerhalb des bestehenden Smartphone-Teams des Unternehmens soll dafür ein neuer Bereich entstehen, der fortan Prozessoren für die Galaxy-Smartphones entwickelt. Gründe dafür seien unter anderem die schwächere Leistung und Energieeffizienz, die verschiedene Exynos-Chips im Vergleich zu Konkurrenten mitbringen.

Eine neue Chance für Samsung

Die Exynos-Chips stammen von der Abteilung Samsung System LSI. Insbesondere in Ländern wie Deutschland laufen Galaxy-Handys mit einem Exynos-Antrieb – und auch wir konnten bereits feststellen, dass die entsprechenden Modelle in Sachen Akkulaufzeit und Performance das Nachsehen gegenüber Smartphones mit einem vergleichbaren Chip des Konkurrenten Qualcomm haben. So setzt etwa das Galaxy S21 FE auf einen Snapdragon-Antrieb und ist dem Standard-Galaxy-S21 überlegen.

Wenn nun die für Smartphones zuständige Samsung-Abteilung "Mobile Experience" übernimmt, bietet das neue Chancen für das Unternehmen. Womöglich können die Chips künftig noch besser auf die Hardware der Smartphones abgestimmt werden. Bei den Exynos-Prozessoren sei das nur bedingt möglich, da diese in vielen verschiedenen Gerätearten zum Einsatz kommen.

Unterm Strich könnten wir also in eine Zukunft blicken, in der Samsungs hauseigene Antriebe den großen Konkurrenten eine Nasenlänge voraus sind – anstatt zurückzuliegen.

Wann kommt der erste Chip?

Einen ähnlichen Schritt hin zur Chip-Entwicklung für die eigenen Smartphones wagte zuvor schon Apple. Mit einem Ergebnis, das euch womöglich durchaus bekannt ist: Die A-Bionic-Antriebe der iPhone-Serie sind dank Eigenentwicklung noch eine Ecke schneller und effizienter als ihre Vorgänger. Und das erste MacBook mit Apples M1-CPU ist mit seiner Power und Effizienz ein Meilenstein der Technik-Welt.

Wir berichteten schon im Mai 2022, dass Samsung an einem komplett neuen Prozessor arbeiten könnte, der 2025 sein Debüt feiert. Womöglich bezieht sich diese ältere Meldung auf den nun anstehenden Wechsel weg von System LSI. Demnach könnte uns 2025 der erste Chip der neuen Abteilung erwarten. Offiziell wurde hiervon aber noch nichts bestätigt.

Um die Zeit bis zum ersten neuen Chip zu überbrücken, soll Samsung auf die Prozessoren anderer Anbieter zurückgreifen. Angeblich ist schon die Galaxy-S23-Reihe mit einem Snapdragon 8 Gen 2 statt mit einem Exynos-Antrieb ausgestattet – ja, auch hierzulande. Für gewöhnlich setzte das Unternehmen bislang nur in einigen Regionen wie den USA auf eine Qualcomm-CPU.

