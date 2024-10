Samsung Galaxy A56: Endlich bessere Selfies?

Das Galaxy A56 soll eine Schwäche des Vorgängermodells adressieren: die Selfie-Kamera. Offenbar setzt Samsung 2025 auf ein besseres Objektiv – obwohl die durchgesickerten Specs auch Gegenteiliges vermuten lassen könnten.

Mit dem Galaxy A55 bietet Samsung aktuell eines der besten Mittelklasse-Smartphones an. Das Handy überzeugt durch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und eine solide Ausstattung in vielen Bereichen. Die 32-MP-Selfie-Kamera weiß leider nicht so wirklich zu überzeugen. Beim Galaxy A56 setzt Samsung anscheinend auf eine neue Linse, wie die Webseite GalaxyClub berichtet. Diese soll mit 12 MP auflösen.

12 MP statt 32 MP: Ist das kein Downgrade?

Was zunächst wie eine Verschlechterung klingt, dürfte vermutlich bessere Selfies bedeuten. Nicht etwa, weil 12 MP besser sind als 32 MP. Aber Megapixel sind nicht alles und je höher die Anzahl, desto größer sollte idealerweise auch der Bildsensor sein – was in der Mittelklasse üblicherweise nicht der Fall ist.

Allein der Wechsel auf eine neue Linse gibt Anlass zur Hoffnung, dass Samsung die Selfie-Linse in anderen Bereichen verbessert. Zu verlieren gibt es jedenfalls kaum etwas, denn die 32-MP-Kameras der bisherigen A-Modelle waren eher ernüchternd.

Und: Selbst Samsungs Oberklasse-Handys Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra haben jeweils eine Frontkamera, die "nur" mit 12 MP auflöst. Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass Samsung dem Galaxy A56 die gleiche Selfie-Linse spendiert. Wie GalaxyClub schreibt, sei das eher unwahrscheinlich.

Galaxy A56: Keine Änderungen an der Hauptkamera?

Während das Galaxy A56 wahrscheinlich bessere Selfies ermöglichen wird als das A55, soll sich die rückseitige Kamera leider nicht verändern. Dem Bericht zufolge erwartet uns folgendes Setup:

50-MP-Hauptlinse

12-MP-Ultraweitwinkel

5-MP-Makro

Ohne die genauen Spezifikationen zu kennen, klingt das exakt nach dem Kamera-Trio, das Samsung auch schon beim Galaxy A55 verwendet hat.

Das kann sich in der Mittelklasse durchaus sehen lassen, aber natürlich wäre eine Verbesserung wünschenswert. Dafür könnte sich der Hersteller unserer Meinung nach auch gern die Makro-Linse sparen.