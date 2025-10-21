Zu später Stunde steht heute ein Galaxy-Event-Livestream von Samsung an. Wir verraten euch, wo ihr die Präsentation verfolgen könnt und was euch erwartet.

Genauer gesagt: In der Nacht von heute auf morgen – am 22. Oktober 2025 um 4:00 Uhr – startet Samsung sein Galaxy-Event mit dem Titel "Worlds Wide Open". Wer den Livestream verfolgen will, kann auf Samsungs-Webseite im Newsroom oder über YouTube einschalten.

Den Event-Stream über YouTube könnt ihr hier direkt schauen:

Samsungs XR-Headset: "Project Moohan" vor Release

Der Event-Teaser deutet es schon an: Fast ein Jahr nach der ersten Ankündigung (Dezember 2025) steht Samsungs XR-Headset mit dem bisherigen Namen "Project Moohan" vor der kompletten Enthüllung. Die Mixed-Reality-Brille tauchte seit dem ersten Teaser immer mal wieder in den Medien auf und wird auf dem Oktober-Event von Samsung erwartet.

In einem vermutlich spektakulären Livestream will Samsung erstmals die komplette Geschichte erzählen und Features des Headsets vorstellen. In der Pressemitteilung zum Event geizt das Unternehmen nämlich nicht mit Superlativen: Man wolle eine neue Ära einläuten und als "Leader in mobile AI" eine neue Kategorie von wegweisenden "AI-native"-Geräten vorstellen. Die zugrundeliegende Software, "Android XR", kommt dabei von Google. Auch mit dem Chip-Hersteller Qualcomm hat Samsung zusammengearbeitet.

Samsung startet Angriff auf die Apple Vision Pro

Bereits vor dem Launch ist klar: Project Moohan ist ein direkter Angriff auf Apples Mixed-Reality-Headset "Apple Vision Pro". Beim Design geht Samsung einen sehr ähnlichen Weg. Wie die Vision Pro erinnert Samsungs Headset ebenfalls an eine "Tech-Ski-Brille".

Besonders interessant dürfte daher vor allem der Preis von Samsungs Headsets sein. Die Vision Pro entpuppt sich nämlich als Ladenhüter. Apples Brille konnte keinen neuen Trend setzen. Der Einstiegspreis von 3699 Euro stellt selbst für eingefleischte Apple-Fans eine schwer überwindbare Hürde dar. Erfolge feiert aktuell vor allem die Facebook-Firma Meta mit ihren Quest-Headsets und smarten Ray-Ban-Brillen.

Man darf also gespannt sein, wie viel Überzeugungsarbeit Samsung während des Galaxy-Events leisten kann, um neben Enthusiasten auch gewöhnliche Nutzer zum Kauf zu bewegen.

