Samsung plant wohl ein völlig neues Ultra-Modell für seine Galaxy-Smartphones. Das deutet der Hersteller jetzt offiziell in einer Pressemitteilung an und liefert dazu sogar einen Video-Teaser.

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

Galaxy Watch Ultra gratis

5,99 Euro Anzahlung & Versand ab 54,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (75 GB+) ab 48,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 1012,00 € Cyberport

Bis jetzt war immer klar: Wenn wir von einem Ultra-Smartphone sprechen, ist bei Samsung immer das aktuelle Galaxy-S-Modell (z. B. Galaxy S25 Ultra) gemeint. Das könnte sich noch in diesem Jahr ändern. Unter dem Motto "Meet the Next Chapter of Ultra" will Samsung ein neues Smartphone vorstellen. Der kurze Video-Teaser in der Pressemitteilung verrät: Es handelt sich um ein Foldable-Modell, auch wenn es nur schemenhaft angedeutet wird.

Galaxy Z Fold 7 Ultra: Das erste Falt-Smartphone auf Top-Level?

Da Samsung in der Mitteilung direkt das faltbare Format anspricht, dürfte es sich sehr wahrscheinlich um das Galaxy Z Fold 7 handeln, das in diesem Jahr erscheinen soll. Der Fokus scheint klar auf der "Galaxy-Ultra-Experience" zu liegen. Man wolle ein Gerät anbieten, das dieses Niveau mit einem faltbaren, portablen Gerät vereint und "darüber hinausgeht", um tägliche Interaktionen auf ein neues Level zu heben. Eine große Rolle soll laut Samsung die Galaxy AI spielen.

Der kurze Teaser zeigt die Silhouette eines Galaxy Z Fold (© 2025 Samsung )

Bis jetzt musste man bei faltbaren Smartphones vor allem in puncto Kamera und Akku immer Kompromisse eingehen. Für die besten Objektive und höchste Performance blieb Nutzern nur die Ultra-Variante der Galaxy-S-Reihe. Möglicherweise ändert sich dies und Samsung präsentiert uns bald ein erstes Galaxy Z Fold 7 Ultra, das endlich mithalten kann.

Galaxy Unpacked in Anmarsch

Ein neues Modell mit einem Ultra-Zusatz wäre in der Tat eine Überraschung. Der Plan, den Samsung mit diesem kurzen Teaser verfolgt, ist hingegen weniger überraschend:

Man will Hype erzeugen und schon mal die Erwartungen oder Vorfreude für das nahende Galaxy-Unpacked-Event steigern. Die nächste Foldable-Generation wird nämlich bereits im Juli 2025 erwartet. In diesem Zeitraum kündigt der Hersteller dann vermutlich das Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 an. Auch ein günstigeres Z Flip FE könnten wir erstmals sehen. Zudem dürfte die Galaxy-Watch-Familie mit neuen Modellen dabei sein.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht