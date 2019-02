Samsung Galaxy Note 9 erhält Sicherheitsupdate für Februar 2019

Viele Smartphone-Hersteller verteilen Android-Updates seit einiger Zeit schneller an die Nutzer. Aber wer macht dabei den besten Job?

Android-Upda­tes: Diese Herstel­ler brin­gen neue Soft­ware am schnells­ten

Samsung Galaxy Note 9: Android Pie nun für alle Nutzer verfüg­bar Sascha Adermann 14.01.19

Samsung rollt das Update auf Android Pie für alle Nutzer des Galaxy Note 9 in Deutschland aus. Damit erstrahlen die Menüs in neuem Look.