Die Reise des Galaxy S21 FE gleicht längst einer Achterbahnfahrt. Alleine innerhalb der letzten Tage gab es zum Marktstart mehrere und zum Teil sehr unterschiedliche Gerüchte. Ein Leaker wird nun sehr konkret.

Das Samsung Galaxy S21 FE kommt am Freitag, den 29. Oktober in den Handel, meldet Jon Prosser. Der Vorverkauf beginne etwa eine Woche zuvor, genauer gesagt am 20. Oktober. Ob jener Mittwoch auch zugleich der Tag ist, an dem Samsung den Nachfolger des Galaxy S20 FE (zum Test) vorstellt, weiß der Leaker nicht.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S20 FE

+ BLAU Allnet Plus 13 GB + 2 GB CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

Kamera, die mehr sieht (mit 8K-Video Snaps)

15 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 26,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Galaxy S21 FE: Ist das der Samsung-Plan?

Wir haben nun also ein weiteres Datum, an dem das Galaxy S21 FE erscheinen soll. Denn gerade erst hat unter anderem Twitter-Leaker Mauri den 8. September angekündigt. Seine Infos würden zwar aus einer guten Quelle stammen, er meldete allerdings direkt an, dass er Restzweifel am Wahrheitsgehalt der Information habe.

Wer von den beiden liegt nun richtig (wenn überhaupt)? Tendenziell dürfte Jon Prosser hier den richtigen Riecher haben, denn auch andere Quellen gehen davon aus, dass ihr euch bis ins vierte Quartal gedulden müsst. Es könnte aber sein, dass Samsung bereits am 8. September ein Unpacked Event veranstaltet oder zumindest eine Pressemitteilung herausgibt und der Verkauf erst im Oktober beginnt.

Ein solcher Plan wäre nicht alltäglich, aber auch keine Seltenheit. Etwa bei Apple und Google lagen zwischen Vorstellung und Markstart in der Vergangenheit ebenfalls mitunter mehrere Wochen; aus den unterschiedlichsten Gründen. Mutmaßlich hat der Samsung-Mitarbeiter, der Mauri die Information gesteckt haben soll, allerdings intern einfach etwas aufgeschnappt und missverstanden. Denn angeblich will Samsung beim Galaxy S21 FE erst Anfang September mit der Massenproduktion starten.

Vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind

Fakt ist: Das Rätselraten um das Galaxy S21 FE geht weiter, aber der 29. Oktober als Marktstart scheint derzeit am wahrscheinlichsten. Eine weitere große Frage ist, ob das Gerät überhaupt eine Zukunft hat oder durch die Verspätung kaum noch Interessenten da sind. Das Galaxy S22 nähert sich schließlich bereits und einige dürften das Galaxy Z Flip 3 vorgezogen haben. Samsung selbst scheint nach dem ganzen Wirbel nicht mehr voll auf den einstigen Hoffnungsträger zu setzen. Man lässt angeblich nur noch etwa 3 Millionen von ursprünglich 15 Millionen Einheiten produzieren.