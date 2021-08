Das Galaxy S21 FE galt als eine große Hoffnungen für Samsung. Die Fan Edition könnte nun aber zum bekanntesten Opfer der Chip-Knappheit werden. Es gibt zwar Lebenszeichen und ein Release scheint bei Samsung noch immer Thema, aber durch die Verspätung hat das Handy eigentlich gar keine Perspektive mehr.

Wir haben das Galaxy S20 FE (im Test) geliebt, nannten es "Sparfuchs-Knaller für die Fans" und haben uns – wie ihr sicher auch – auf den Nachfolger gefreut. Das Galaxy S21 FE hängt aktuell allerdings in der Luft, die Bänder sollen teilweise sogar stillgestanden haben. Das Unpacked-Event soll zwar in den nächsten Wochen steigen, allerdings stellt sich die Frage: Ist der Zug für die Galaxy S21 Fan Edition nicht schon abgefahren?

Werden faltbare Smartphones zum Problem?

Wenn Samsung an seinem Zeitplan festhält, dann ist das Galaxy S22 nur noch vier bis fünf Monate entfernt, berichtet SamMobile. Darüber hinaus ist der Preis des Galaxy S21 5G (im Test) bereits so sehr gesunken, dass sich das Flaggschiff in Sphären bewegt, in denen auch das Galaxy S21 FE einsteigen könnte. Warum sollten sich Käufer also das Budget-Flaggschiff sichern, wenn sie für einen ähnlichen Preis auch das eigentliche Top-Modell bekommen? Zum Vergleich: Das Galaxy S20 FE kam 2020 zwar auch erst im Oktober auf den Markt, da war der Preisunterscheid zum Galaxy S20 aber noch viel größer.

Zudem wird der Erfolg der faltbaren Smartphones zum Problem, zumindest für das Galaxy S21 FE. Das Galaxy Z Flip 3 und Galaxy Z Fold 3 verkaufen sich offenbar so gut, dass sie laut Samsung sogar Verkaufsrekorde brechen:

Das Interesse an faltbaren Smartphones ist auf einem Allzeithoch. Das Vorbestellungsvolumen für das Galaxy Z Fold3 und Z Flip3 hat bereits das komplette Verkaufsvolumen der bisherigen Galaxy Z-Geräte übertroffen.

Es gibt Hoffnung für das Galaxy S21 FE

Potenzielle Käufer, die sich in der zweiten Jahreshälfte ein Oberklasse-Smartphone aus dem Samsung-Sortiment sichern wollten, dürften also schon versorgt sein. Das Galaxy S21 FE hat daher nur eine Chance: Der Preis muss deutlich unter dem alten Einführungspreis liegen. Entsprechende Gerüchte gab es bereits vor einiger Zeit und so scheinen auch hierzulande 550 Euro denkbar. Das S20 FE begann bei 633 Euro. Das hört sich fast zu schön an, um wahr zu sein – und wäre wiederum ein Preis, mit dem das Galaxy S21 FE seine wohl letzte Chance nutzen könnte.