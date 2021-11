Wir erwarten das Galaxy S21 FE im Januar 2022 – allerdings keine Überraschungen mehr. Dies gilt sowohl für Design und Specs als nun auch für den Preis. Denn was Samsung für seine neue Fan Edition verlangen wird, scheint bekannt.

Im Internet sind die angeblichen Euro-Preise für das Samsung Galaxy S21 FE aufgetaucht, meldet MySmartPrice. Demnach listet der britische Händler LambdaTek die Geräte bereits, wenn auch nur mit Modellnummern. So viel soll das Galaxy Handy in Europa und UK inklusive Steuer kosten:

Samsung Galaxy S21 FE (8 GB RAM und 128 interner Speicher): 920 Euro

Samsung Galaxy S21 FE (8 GB RAM und 256 interner Speicher): 985 Euro

Preis kann nur eine Ente sein, oder Samsung?

Wird Samsung allerdings tatsächlich so viel für seine neue Fan Edition verlangen? Wir halten das für nahezu ausgeschlossen. Und um zu diesem Schluss zu kommen, ist kein erweitertes Wirtschaftswissen nötig: Zu diesem Preis wäre das Galaxy S21 FE zum Marktstart deutlich teurer als damals das Galaxy S20 FE (zum Test). Die günstigste 5G-Variante kostete einst 730 Euro.

Samsung steckt zwar erneut einige spannende Features auf Oberklasse-Level in das S21 FE, aber ein Preisanstieg von rund 26 Prozent? Zudem ist das neue Galaxy Handy in einer deutlich schwächeren Ausgangssituation. Das Smartphone sollte eigentlich bereits im vergangenen Sommer erscheinen, hat sich nun aber so sehr verspätet, dass es wohl nur wenige Wochen vor der Präsentation des Galaxy S22 erscheint.

Galaxy S21 FE so teuer wie das Galaxy S22?

Wer kauft daher schon eine Fan Edition aus 2021, wenn kurz darauf bereits der Nachfolger der Basisversion verfügbar ist? Für das gleiche Geld. Zu diesem Preis könnte sich Samsung den Release des S21 FE also direkt sparen. Eine mögliche Erklärung für die gelisteten Preise: Eventuell hat es bei dem Händler eine Verwechslung gegeben und es handelt es sich um die Zahlen, die Samsung für das Galaxy S22 aufrufen wird. Das könnte eher hinkommen und wären nur rund acht Prozent mehr als beim Galaxy S21 (zum Test).