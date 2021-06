Für Samsung soll das Galaxy S21 FE das wichtigste Smartphone in diesem Jahr werden. Die neue Fan Edition könnte aber noch etwas länger auf sich warten lassen als zunächst angenommen.

Unter den Erwartungen zurückgebliebene Zahlen der Galaxy-S21-Serie und ein in diesem Jahr fehlendes Galaxy Note machen das Galaxy S21 FE zum potenziellen Retter für Samsung im Jahr 2021. Erwartet wurde das Samsung Galaxy S21 FE ursprünglich bereits gegen August. Ein neuer Bericht von SamMobile legt nun jedoch nahe, dass sich der Launch des Smartphones verzögern und Samsung sein "Budget-Flaggschiff" erst gegen Ende des Jahres ins Rennen schicken könnte.

Galaxy S21 FE erst im 4. Quartal? Auch Samsung geplagt

Dem Bericht zufolge soll sich der Start des Galaxy S21 FE in Richtung Jahresende verlagern und das Handy nicht vor Anfang des 4. Quartals 2021 erscheinen. Das würde bedeuten, dass wir die Fan Edition des aktuellen Flaggschiffs erst in der Zeit zwischen Oktober und Dezember 2021 in unseren Händen halten könnten – also mindestens circa zwei Monate nach dem ursprünglich angenommenen Release. Wie in vielen Bereichen der Tech-Industrie soll die anhaltende Chip-Knappheit der Hauptgrund für die Verzögerung des neuen Smartphones sein.

Pandemiebedingt herrscht aktuell in der Halbleiterindustrie eine enorme Knappheit, die nicht nur die Fertigung von Smartphones, sondern auch von Computern, Grafikkarten und mehr beeinflusst. Wer beispielsweise die populäre PS5 kaufen will, muss sich aufgrund der Lieferprobleme sogar noch länger gedulden.

S21 FE rückt näher an das Galaxy S22 heran?

Sollte sich der verschobene Start bewahrheiten, müssen wir also noch etwas länger auf die möglicherweise überraschend günstige S21-FE-Version warten. Allzu weit nach hinten wird der südkoreanische Hersteller das Galaxy S21 FE vermutlich aber nicht schieben. Realistisch wäre der Oktober 2021, um nicht zu nah an die im kommenden Jahr erwartete Galaxy-S22-Serie zu rücken.