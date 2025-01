Einem Bericht zufolge plant Samsung wohl, eine eigenentwickelte Zoom-Kamera beim Galaxy S25 Slim einzusetzen. Das Smartphone profitiert von der neuen Kamera gleich doppelt.

Mit dem Galaxy S25 Slim plant Samsung Gerüchten zufolge eine besonders dünne Variante für die S25-Serie – die einen wichtigen Schritt für die Zukunft markieren könnte. Damit sich das neue Design realisieren lässt, soll das Slim-Modell eine sogenannte "ALoP"-Zoom-Kamera erhalten, wie SamMobile berichtet.

Galaxy S25 Slim: ALoP-Kamera für bessere Fotos

Die Abkürzung ALoP steht für "All Lens on Prism" und bezieht sich auf die spezielle Anordnung der Linsenelemente des Telekameramoduls.

Sie werden nicht wie bei einer Periskopkamera vertikal in Reihe in das Kameramodul integriert. Stattdessen werden die Linsen horizontal auf dem Prisma gestapelt und der Spiegelungs- sowie Sensorwinkel angepasst. Im Endeffekt lässt sich dadurch eine beachtliche Zoomstufe (z. B. 3x bis 3,5x) mit großen Linsen und einer größeren Blende in einem kompakten Modul erreichen. Gerade für das mutmaßlich besonders dünne Galaxy S25 Slim ist das essenziell. Auch der Kamerabuckel soll dadurch kleiner werden.

(© 2025 Samsung ) Samsungs ALoP-Kamera im Vergleich (© 2025 Samsung ) So sollen die Elemente der ALoP-Kamera angeordnet sein

Das neue Kameramodul hat aber noch einen weiteren Vorteil: Die größeren Linsen und offenere Blende (f/2.58) ermöglichen im Vergleich zu anderen Telelinsen eine bessere Performance bei schlechten Lichtverhältnissen.

Laut Samsung sind mit der Telekamera so etwa bessere nächtliche Porträtbilder mit weniger Bildrauschen möglich. Zudem passe die Linse visuell besser zu den restlichen Objektiven, da der quadratische Look der Periskopelemente ebenfalls wegfällt. Vorgestellt wurde die Neuentwicklung bereits vor einer Weile von Samsungs Abteilung, die an ISOCELL-Sensoren arbeitet.

Slim-Edition nicht weit entfernt

Neben der neuen Telekamera könnte das Galaxy S25 Slim außerdem eine 200-MP-Hauptkamera erhalten, wie vorherige Gerüchte andeuten. Wann genau die Slim-Variante vorgestellt wird, ist noch nicht klar. Im Netz vermuten einige einen Release im Januar 2025 zusammen mit den anderen Galaxy-S25-Modellen, andere sprechen von einem etwas späteren Marktstart der Slim-Version. Ein Indiz dafür könnte Samsungs Plan sein, die neue Kamera-Technologie im Februar auf der CES 2025 bewerben zu wollen.