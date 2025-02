Samsung verteilt das erste Software-Update für die Galaxy-S25-Serie. Das Update bringt einige Verbesserungen mit sich. Erfahrt ihr, wieso ihr den Patch auf eurem Galaxy S25, Galaxy S25 Plus oder Galaxy S25 Ultra installieren solltet, sobald er verfügbar ist.

Das berichtet SamMobile und nennt erste Details: Die Aktualisierung wurde zunächst in Südkorea ausgerollt und trägt die Firmware-Version S93xNKSU1AYB3. Da Samsung die Software-Updates für seine Galaxy-S-Geräte schrittweise ausrollt, dürfte der Patch bald auch hierzulande erscheinen.

Mit einer Größe von rund 585,9 MB beinhaltet die Aktualisierung den aktuellen Sicherheitspatch für Februar 2025. Dieser soll unter anderem eine Vielzahl an Sicherheitslücken schließen. Wenn ihr nervige Bugs auf eurem Galaxy S25 beobachtet habt, könnte sich das Update ebenfalls lohnen.

Galaxy S25 Software-Update: Samsung liefert Optimierungen

Mit jedem neuen Software-Update werden potenzielle Schwachstellen geschlossen, um euer Smartphone sicherer zu machen. Gerade bei einem Top-Modell wie dem Galaxy S25 ist das besonders wichtig.

Welche weiteren Verbesserungen das Update konkret mit sich bringt, hat Samsung nicht im Detail verraten. Laut SamMobile gibt es anhand der Versionsnummer Hinweise darauf, dass das Update auch allgemeine Verbesserungen für die Systemstabilität und Leistung bringt.

Darum lohnt sich die Installation

Einige Nutzer berichten von Bugs wie eingefrorenen Apps, Darstellungsproblemen beim Zoomen mit der Kamera und Fehlern bei der Darstellung von Fotos in bestimmten Situationen. Zu einem dieser Probleme meldete sich Samsung bei einem Nutzer und gab an, dass das Problem in einem Patch gefixt wird. Möglicherweise wird das Problem also mit dem neuen Update behoben.

Falls ihr ein Galaxy S25 besitzt, könnt ihr prüfen, ob die Aktualisierung für euer Gerät verfügbar ist. Geht dazu einfach in die Einstellungen, wählt Software-Update und tippt auf "Herunterladen und installieren".

