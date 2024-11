Galaxy S25 Ultra: Hier seht ihr das Samsung-Flaggschiff schon im Video

Gerüchten zufolge soll das Galaxy S25 Ultra ein etwas anderes Design bekommen als sein Vorgängermodell. Ein geleaktes Hands-on-Video scheint das nun zu bestätigen. Doch seht selbst ...

Das Video zum mutmaßlichen Samsung Galaxy S25 ist bei reddit aufgetaucht. Obwohl der Beitrag mit "S24 obviously" – also "offensichtlich das S24 Ultra" – betitelt ist, scheint es sich um dessen Nachfolger zu handeln bzw. womöglich um einen funktionsfähigen Prototyp. Das bestätigt auch Leaker Ice Universe, der sich mit Samsung-Geräten bestens auskennt und die reddit-Überschrift via X berichtigt:

Falls euch das noch nicht überzeugt hat: Auch Samsung-Leaker @chunvn8888 gibt grünes Licht und bestätigt, dass wir hier offenbar tatsächlich das Galaxy S25 Ultra sehen.

Abgerundete Ecken für das Galaxy S25 Ultra

Auffälligster Unterschied zum aktuellen Modell sind die abgerundeten Ecken. Bislang hebt sich das Ultra-Modell durch sein kantiges Design von seinen Schwestermodellen ab. Beim Galaxy S25 Ultra ist dieser Unterschied anscheinend nicht mehr so groß, was sich mit den bisherigen Gerüchten decken würde.

Ein Grund für die abgerundeten Ecken soll One UI 7 sein. Denn die im Januar zusammen mit Android 15 für Samsung-Handys erscheinende Benutzeroberfläche beinhaltet angeblich diverse runde Elemente.

Kamera-Design anders als zuletzt erwartet

Ebenfalls in dem Video zu sehen ist die Kamera des Galaxy S25 Ultra. Hier fällt auf, dass die zuletzt kolportierten Ringe um die Objektive herum nicht vorhanden sind. Das wiederum würde zu einer Aussage von Ice Universe passen, der damals bereits darauf hinwies, dass diese Vorhersage nicht der Wirklichkeit entspreche. Zumindest das Video gibt ihm nun also Recht.

Außerdem ziert das gefilmte Galaxy S25 Ultra ein Metall-Finish. Ob das auch für Endnutzer zur Auswahl stehen wird, muss sich zeigen, da wir es – wie anfangs bemerkt – vermutlich mit einem Prototyp zu tun haben.

Genau wissen werden wir es aller Voraussicht nach im Januar 2025. In dem Monat sollen Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra ihren Einstand feiern. Etwas später soll dann ein besonders dünnes Modell hinzustoßen, dass aktuell unter der Bezeichnung "Galaxy S25 Slim" läuft. Damit möchte Samsung dem ebenfalls für 2025 erwarteten iPhone 17 Air Konkurrenz machen.