Immer mehr Bilder von Samsungs Galaxy S25 Ultra finden den Weg ins Netz und geben uns zunehmend einen klareren Eindruck vom neuen Top-Smartphone des Unternehmens. Neben dem Gerät selbst zeigt ein Nutzer auch One UI 7.

Erst kürzlich ist ein Video von einem angeblichen Galaxy S25 Ultra aufgetaucht, das vor allem die obere Hälfte des Geräts zeigt. Die Webseite Android Authority hat nun exklusiv einige Bilder vom Galaxy S25 Ultra zugespielt bekommen, die noch mehr von dem anscheinend einsatzfähigen Modell zeigen.

Galaxy S25 Ultra im Hands-on: Dünne Ränder und One UI 7

Die Bilder stammen Android Authority zufolge ursprünglich von einem mittlerweile gelöschten Nutzer-Account und wurden vom Reddit-Nutzer "GamingMK" an die Redaktion weitergeleitet. Sehr wahrscheinlich handle es sich um dasselbe Gerät, welches wir schon aus dem Video kennen. Hier seht ihr die Bilder:

(© 2024 C. Scott Brown / Android Authority ) (© 2024 C. Scott Brown / Android Authority ) (© 2024 C. Scott Brown / Android Authority ) (© 2024 C. Scott Brown / Android Authority ) (© 2024 C. Scott Brown / Android Authority ) (© 2024 C. Scott Brown / Android Authority ) (© 2024 C. Scott Brown / Android Authority ) (© 2024 C. Scott Brown / Android Authority )

Die Bilder ermöglichen einen genauen Blick auf die dünneren Displayränder des Galaxy S25 Ultra. Diese sollen beim Ultra-Modell noch einmal schrumpfen und unter anderem Apple unterbieten. Auch die Ladeanimation und die untere Rahmenseite mit dem S Pen sind zu sehen. Der Einschub dafür scheint sich weiterhin auf der linken Seite zu befinden. Ein Seitenwechsel schwirrte zuletzt durch die Gerüchteküche.

Auch ein kleiner Teaser zum auf Android 15 basierenden One UI 7 ist dabei. Dieser zeigt die Kamera-App, die neue Shortcut-Übersicht ohne Benachrichtigungen, leicht aufgehübschte App-Icons und die Info-Bildschirme zum Smartphone.

Prototyp oder guter Fake

Bei dem Gerät auf den Bildern (und dem vorherigen Video) handelt es sich vermutlich um einen Prototyp oder ein frühes Produktionsmodell. Dennoch sind solche Bilder und Videos immer mit etwas Skepsis zu betrachten. Im Netz finden sich teilweise auch gut gemachte Fakes und Dummies, die man kaufen kann.

Oft erkennt man diese an den (falschen) Kameralinsen, den teilweise statischen Inhalten auf dem Display oder der Software. Da Samsung den Release des Galaxy S25 Gerüchten zufolge in den Januar 2025 legen möchte, werden echte Hands-on-Leaks aber immer wahrscheinlicher. In der nächsten Zeit dürften noch einige Beiträge zu den Geräten auf uns warten.