Neue Infos zur Galaxy-S26-Serie stellen eines der größten Kamera-Upgrades seit Jahren in Aussicht. Eines der neuen Modelle könnt endlich ein deutlich verbessertes Kameraobjektiv erhalten.

Die neuen Infos zu Samsung Galaxy-S26-Smartphones stammen von WinFuture. Dem Bericht zufolge plant Samsung ein Kamera-Upgrade für das Ultraweitwinkelobjektiv von mindestens einem Modell. Die Kamera könnte sich dank einer neuen Sensorauflösung erstmals nach Jahren nennenswert ändern.

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Galaxy Buds 3 Pro

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 54,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (75 GB+) ab 48,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 940,99 € Amazon

Galaxy S26 Plus/Edge soll 50-MP-Ultraweitwinkel erhalten

Über Datenbanken konnte WinFuture die neuen Modelle der Galaxy-S26-Reihe ausfindig machen und Informationen zusammentragen. Die Smartphones laufen intern wohl unter den Namen "NPA1", "NPA2" und "NPA3". Bei letzterem handle es sich wohl um das Ultra-Modell. Interessant ist allerdings das Smartphone mit dem Codenamen "NPA2". Das soll nämlich eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera erhalten.

Sollte es sich dabei um das Galaxy S26 Plus handeln, wäre es vermutlich eines der größten Kamera-Upgrades für die Variante. Ein Upgrade der Ultraweitwinkellinse ist hier schon lange fällig. Schon das Galaxy S21 (Plus) und S22 (Plus) nutzten im Grunde dasselbe 12-MP-Objektiv wie jetzt das S25 Plus. Handelt es sich beim neuen Sensor um die mit dem Galaxy S25 Ultra eingeführte Kamera, würde das Ultraweitwinkel der günstigeren Modelle außerdem erstmals einen Autofokus erhalten.

Alternativ könnte sich hinter der Bezeichnung "NPA2" auch das Galaxy S26 Edge verstecken. Der neue Sensor würde hier aber ebenfalls ein großes Upgrade bedeuten, da auch das Edge-Modell nur eine Ultraweitwinkelkamera mit 12-MP-Sensor bietet.

Galaxy S26 Plus oder doch Edge?

Welche Modelle Samsung im kommenden Jahr vorstellen wird, ist noch nicht endgültig geklärt. Es steht die Möglichkeit im Raum, dass Samsung die Plus-Variante mit der Galaxy-S26-Generation ausrangiert und für die Zukunft ein neues Trio mit dem Galaxy S26 Edge formt.

Für dieses Szenario spricht, dass für das Basismodell "NPA1" wohl keine neue Ultraweitwinkelkamera verzeichnet ist. In der Regel stattet Samsung Standard- und Plus-Modell mit identischen Objektiven aus. Auch die in der Vergangenheit eher mageren Verkaufszahlen der Plus-Variante unterstützen die Vermutung. Mehr dürften wir in den kommenden Monaten erfahren, ehe Samsung die neue Generation dann Anfang 2026 vorstellt.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht