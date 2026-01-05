Samsung Galaxy S26: Preis wohl stabil – aber mit einem dicken Haken

Neue Galaxy-Generation, gleiche Preise? Aktuellen Berichten zufolge plant Samsung beim Galaxy S26 keinen höheren Einstiegspreis als beim Galaxy S25. Klingt erstmal nach guten Nachrichten – doch beim genauen Hinsehen zeigt sich: Ganz ohne Kompromisse geht es offenbar nicht.

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten ✓ 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 49,99 € o2 ✓ 100+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 49,50 € Congstar Ohne Vertrag ab 962,00 € Cyberport

Während viele Smartphone-Hersteller wegen steigender Produktionskosten an der Preisschraube drehen, will Samsung beim Galaxy S26 offenbar auf eine Erhöhung verzichten. Für uns in Deutschland ist das zwar noch nicht offiziell bestätigt, erfahrungsgemäß orientieren sich die hiesigen Preise aber stark an der US-Strategie. Entsprechend gehen wir aktuell davon aus, dass auch bei uns kein Aufschlag droht. Eine kleine Restunsicherheit bleibt dennoch, bis Samsung das Gerät offiziell vorstellt.

Beliebte Vorbesteller-Aktion wackelt

Der mögliche Preisstillstand hat allerdings seinen Preis. Mehrere Quellen berichten übereinstimmend, dass Samsung die bekannte Vorbesteller-Aktion mit kostenlosem doppeltem Speicher streichen könnte.

Bisher war es üblich, dass frühe Käufer automatisch die nächsthöhere Speicherstufe bekommen haben. Aus 256 GB wurden so 512 GB – ohne Aufpreis. Sollte Samsung diesen Bonus tatsächlich kippen, wäre das Galaxy S26 das erste Topmodell seit Jahren, das ohne dieses Extra an den Start geht.

Auch hier gilt: Offiziell bestätigt ist noch nichts. Trotzdem verdichten sich die Hinweise, dass Samsung diesen Schritt ernsthaft in Erwägung zieht. Für den deutschen Markt gehen wir aktuell davon aus, dass die Aktion ebenfalls entfallen könnte.

Sparmaßnahme statt Preiserhöhung

Der Hintergrund wirkt nachvollziehbar. Chips und Speicher werden teurer, dazu kommen allgemeine Kostensteigerungen in der Smartphone-Produktion. Branchenweit ist von einem Kostenplus im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich die Rede. Statt den Basispreis anzuheben, scheint Samsung lieber bei Extras zu sparen, die nicht jeden Käufer betreffen.

Für viele Fans dürfte das dennoch ein Dämpfer sein. Der doppelte Speicher war ein handfester Anreiz, direkt zum Verkaufsstart zuzuschlagen. Gleichzeitig passt die Strategie ins Bild: Beim Galaxy S26 soll es zwar Verbesserungen geben, aber keine radikalen Neuerungen. Samsung setzt offenbar stärker auf Feinschliff als auf große Experimente.

Auch interessant

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht