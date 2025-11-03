Wir haben einen Release-Termin für das Galaxy S26. Ein neuer Bericht liefert uns ein genaues Datum und sogar den Ort für das nächste große Unpacked-Event von Samsung. Erfahrt jetzt, an welchem Tag der Hersteller die nächste Generation der eigenen Flaggschiffreihe vorstellen will.

Update, 03.11.2025: Wie die Seite 25. Februar 2025 in San Francisco stattfinden. Sollte das Datum stimmen, könnten wir die Handys etwas früher zu Gesicht bekommen als zuletzt erwartet. Zuvor wurde über einen Verschiebung in den März spekuliert. Auch Interessant: Der Fokus wird wahrscheinlich wieder auf AI-Features liegen. San Francisco gilt als ein KI-Zentrum in den USA. Wie die Seite Money Today berichtet, soll Samsung gegenüber einer nicht weiter genannten Quelle den Release-Termin für die Galaxy-S26-Modelle bestätigt haben. Demnach soll das nächste große Unpacked-Event amstattfinden. Sollte das Datum stimmen, könnten wir die Handys etwas früher zu Gesicht bekommen als zuletzt erwartet. Zuvor wurde über einen Verschiebung in den März spekuliert. Auch Interessant: Der Fokus wird wahrscheinlich wieder auf AI-Features liegen. San Francisco gilt als ein KI-Zentrum in den USA.

Ursprünglicher Artikel vom 23.10.2025:

Normalerweise stellt Samsung seine Galaxy-S-Reihe Anfang des Jahres vor – zuletzt erschienen das Galaxy S25 und S24 jeweils im Januar. Für 2026 schien dieser Zeitplan also gesetzt. Doch laut dem bekannten Leaker Ice Universe, der sich auf Weibo äußerte, kommt diesmal alles anders: Der Launch soll verschoben werden. Wie lange die Verzögerung dauert, bleibt unklar. Weder ein konkretes neues Datum noch die Gründe für die Verschiebung sind bisher bekannt.

Von Januar auf Februar oder März?

Sollte sich die Veröffentlichung nur leicht verzögern, könnte der Februar ein realistisches neues Ziel sein. Schließlich erschienen auch die Galaxy-S22- und S23-Modelle in diesem Monat.

Doch ein Bericht der griechischen Seite TechManiacs deutet auf eine längere Wartezeit hin: Demnach könnte die Präsentation erst im März stattfinden. Allerdings ist die Quelle nicht für ihre hohe Trefferquote bekannt – Skepsis ist also angebracht.

Während Fans also etwas länger auf das Galaxy S26 warten müssen, dürfte die Konkurrenz bereits in den Startlöchern stehen. Das OnePlus 15 soll noch Ende des Jahres erscheinen, und das Xiaomi 17 global Anfang 2026. Auch Hersteller wie OPPO und Vivo planen neue Flaggschiffe für das vierte Quartal.

Neue Namensstrategie bei Samsung?

Parallel zur Verzögerungs-Meldung machen weitere Leaks zur Galaxy-S26-Serie die Runde. Besonders auffällig: Angeblich verabschiedet sich Samsung von der vermuteten Bezeichnung "Galaxy S26 Pro".

Stattdessen soll die klassische Namensstruktur mit "Galaxy S26", "S26+" und "S26 Ultra" beibehalten werden. Das könnte darauf hindeuten, dass das Basismodell diesmal kein großes Upgrade erhält. Zudem ist in einer Zertifizierungsliste ein Detail aufgetaucht, das Fans des "Edge"-Designs überraschen dürfte: Offenbar verzichtet Samsung auf ein Galaxy S26 Edge.

Wann die neue Flaggschiff-Reihe tatsächlich erscheint, bleibt also offen. Sicher ist nur: Die Spannung in der Smartphone-Welt steigt – und Samsung wird die Erwartungen an sein nächstes Topmodell erfüllen müssen, egal ob im Februar oder erst im März.

