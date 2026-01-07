Es soll einen festen Release-Termin für das Galaxy S26 geben. Ein bekannter Leaker liefert uns endlich ein konkretes Datum für Samsungs Unpacked-Event. Wir müssen wohl leider doch noch etwas länger warten.

Update, 07.01.2026:

Mehrere Leaks, unter anderem vom bekannten Insider Ice Universe, sprechen nun davon, dass Samsung die Galaxy-S26-Reihe am 25. Februar 2026 im Rahmen eines Unpacked-Events in San Francisco vorstellen will. das Datum war bereits bekannt, damit ist es nun fast schon bestätigt. Damit würde Samsung vom sonst üblichen Januar-Termin abrücken. Als möglicher Grund gilt eine interne Umplanung, nachdem ein besonders schlankes Edge-Konzept beim Vorgänger offenbar nicht den erhofften Erfolg hatte. Stattdessen setzt Samsung für die S26-Generation wieder auf den klassischen Dreiklang. Der Verkaufsstart der neuen Galaxy-S26-Smartphones wird aktuell für Anfang März erwartet.

Update, 10.11.2025:

Informationen einer koreanischen Quelle (Chosun) stellen ein völlig neues Datum für das nächste "Galaxy Unpacked"-Event in Aussicht. Einem Insider zufolge soll das Release-Event für die Galaxy-S26-Serie nun doch schon Ende Januar 2026 anstehen. Der Launch folge dann Mitte Februar. Die neuen Angaben widersprechen früheren Gerüchten, die noch von einem Event am 25. Februar und einem Marktstart im März 2026 ausgingen. Samsung habe den Launch zunächst aufgrund des unsicheren Geräte-Lineups verzögert, nun allerdings wieder umgeplant, da Unsicherheiten ausgeräumt werden konnten. Sollten die Informationen stimmen, wäre der Launch kaum später als im letzten Jahr: Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra wurden am 22. Januar 2025 vorgestellt.

Update vom 03.11.2025:

Wie die Seite Money Today berichtet, soll Samsung gegenüber einer nicht weiter genannten Quelle den Release-Termin für die Galaxy-S26-Modelle bestätigt haben. Demnach soll das nächste große Unpacked-Event am 25. Februar 2026 in San Francisco stattfinden. Sollte das Datum stimmen, könnten wir die Handys etwas früher zu Gesicht bekommen als zuletzt erwartet. Zuvor wurde über eine Verschiebung in den März spekuliert. Auch interessant: Der Fokus wird wahrscheinlich wieder auf KI-Features liegen. San Francisco gilt als ein KI-Zentrum in den USA.

Ursprünglicher Artikel vom 23.10.2025:

Normalerweise stellt Samsung seine Galaxy-S-Reihe Anfang des Jahres vor – zuletzt erschienen das Galaxy S25 und S24 jeweils im Januar. Für 2026 schien dieser Zeitplan also gesetzt. Doch laut dem bekannten Leaker Ice Universe, der sich auf Weibo äußerte, kommt diesmal alles anders: Der Launch soll verschoben werden. Wie lange die Verzögerung dauert, bleibt unklar. Weder ein konkretes neues Datum noch die Gründe für die Verschiebung sind bisher bekannt.

Von Januar auf Februar oder März?

Sollte sich die Veröffentlichung nur leicht verzögern, könnte der Februar ein realistisches neues Ziel sein. Schließlich erschienen auch die Galaxy-S22- und S23-Modelle in diesem Monat.

Doch ein Bericht der griechischen Seite TechManiacs deutet auf eine längere Wartezeit hin: Demnach könnte die Präsentation erst im März stattfinden. Allerdings ist die Quelle nicht für ihre hohe Trefferquote bekannt – Skepsis ist also angebracht.

Während Fans also etwas länger auf das Galaxy S26 warten müssen, dürfte die Konkurrenz bereits in den Startlöchern stehen. Das OnePlus 15 soll noch Ende des Jahres erscheinen, und das Xiaomi 17 global Anfang 2026. Auch Hersteller wie OPPO und Vivo planen neue Flaggschiffe für das vierte Quartal.

Neue Namensstrategie bei Samsung?

Parallel zur Verzögerungs-Meldung machen weitere Leaks zur Galaxy-S26-Serie die Runde. Besonders auffällig: Angeblich verabschiedet sich Samsung von der vermuteten Bezeichnung "Galaxy S26 Pro".

Stattdessen soll die klassische Namensstruktur mit "Galaxy S26", "S26+" und "S26 Ultra" beibehalten werden. Das könnte darauf hindeuten, dass das Basismodell diesmal kein großes Upgrade erhält. Zudem ist in einer Zertifizierungsliste ein Detail aufgetaucht, das Fans des "Edge"-Designs überraschen dürfte: Offenbar verzichtet Samsung auf ein Galaxy S26 Edge.

Wann die neue Flaggschiff-Reihe tatsächlich erscheint, bleibt also offen. Sicher ist nur: Die Spannung in der Smartphone-Welt steigt – und Samsung wird die Erwartungen an sein nächstes Topmodell erfüllen müssen, egal ob im Februar oder erst im März.

