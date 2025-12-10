Das Hin und Her beim Prozessor des Galaxy S26 Ultra scheint endlich ein Ende zu haben. In einer offiziellen Quelle sind neue Informationen aufgetaucht, die Galaxy-Fans hierzulande Hoffnung machen. Das Top-Modell könnte in Deutschland nun doch mit einem bewährten Top-Chip ausgestattet werden.

Update (10.12.2025): Wie SamMobile berichtet, ist ein Eintrag bei der US-Zertifizierungsbehörde "FCC" aufgetaucht, der ein wichtiges Upgrade für das Wie SamMobile berichtet, ist ein Eintrag bei der US-Zertifizierungsbehörde "FCC" aufgetaucht, der ein wichtiges Upgrade für das Galaxy S26 Ultra anhand der Modellnummer (SM-S948B) praktisch bestätigt: Das Top-Modell der neuen Samsung-Smartphones soll nun doch global den Hochleistungschip "Snapdragon 8 Elite Gen 5" von Qualcomm erhalten. Das dürfte Fans hierzulande freuen, denn zuletzt war für den deutschen Markt immer wieder Samsungs neuer Exynos-2600-Chip im Gespräch. Auch wenn die ersten Benchmarks für den Inhouse-Chip vielversprechend erscheinen, genießen Exynos-Prozessoren bei Fans seit Jahren keinen guten Ruf – vor allem wegen der Effizienzunterschiede. Ebenfalls interessant: Auch Galaxy S26 und Galaxy S26 Plus sollen den Qualcomm-Chip erhalten. Die Exynos-Variante sei hingegen nur für den Heimatmarkt in Südkorea geplant.

Ursprünglicher Artikel vom 20.10.2025:

Ein neuer Bericht bringt Bewegung in die Sache: Angeblich wird Samsung tatsächlich auch eine Version mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 anbieten. Allerdings nicht überall. Laut dem Leak bleibt diese Variante bestimmten Märkten vorbehalten – unter anderem den USA, Japan und China. Damit wiederholt sich ein Muster, das viele von euch vielleicht noch von früheren Galaxy-Generationen kennen: unterschiedliche Chips je nach Region.

Was das für uns in Europa bedeutet

Für Europa – und damit auch Deutschland – soll laut dem Bericht die Exynos-Variante des Galaxy S26 Ultra vorgesehen sein. Das heißt: Hierzulande müsst ihr euch wohl vom Snapdragon verabschieden.

Samsung setzt offenbar darauf, dass der Exynos 2600 diesmal mit der Performance des Qualcomm-Chips mithalten kann. Das dürfte spannend werden, denn die Unterschiede zwischen beiden Prozessoren sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen – besonders bei Kameraqualität, Effizienz und Akkulaufzeit.

Interessant: Auch die kleineren Modelle Galaxy S26 und Galaxy S26+ sollen weltweit mit dem Exynos 2600 laufen. Nur das Ultra-Modell bekommt überhaupt eine Snapdragon-Version – und die bleibt, wie es aussieht, exklusiv für ausgewählte Märkte.

Ein Rückblick auf die Chip-Lotterie

Ganz neu ist dieses "Chip-Lotto" nicht. Schon beim Galaxy S21 Ultra und S22 Ultra gab es eine Aufteilung nach Regionen – damals war Europa ebenfalls Exynos-Territorium. Erst mit dem Galaxy S23 Ultra hat Samsung komplett auf Snapdragon gesetzt, was hierzulande für Begeisterung sorgte. Nun scheint der Hersteller das Rad wieder zurückzudrehen.

Ob das eine gute Entscheidung ist, bleibt abzuwarten. Samsung zeigt sich jedenfalls überzeugt davon, dass der neue Exynos 2600 in Sachen Leistung und Effizienz auf Augenhöhe mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 arbeitet.

Spätestens nach dem Marktstart des Galaxy S26 Ultra werden die ersten Vergleiche zeigen, ob diese Zuversicht gerechtfertigt ist – und ob sich deutsche Käufer diesmal wirklich nicht benachteiligt fühlen müssen.

