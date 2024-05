Apple wird verspottet: Samsung-Video legt Finger in die Wunde

Das Wichtigste in Kürze

Samsung hat einen kurzen Werbespot für die Tab-S9-Geräte veröffentlicht

Der Clip spielt auf ein kritisiertes Werbevideo von Apple an

Samsung stichelt nicht zum ersten Mal gegen Apple

Nicht immer kommen Apples Marketing-Kampagnen so an, wie es sich das Unternehmen zuvor ausgemalt hat. Und wenn Apple sich mal einen Fehltritt leistet, dann ist vor allem ein Konkurrent zur Stelle: Samsung hat jüngste Ereignisse genutzt, um gegen Apple zu sticheln.

Samsung hat auf X ein neues Promo-Video veröffentlicht, das sich ganz klar auf Apples jüngsten Release bezieht: Das südkoreanische Unternehmen spielt mit dem kurzen Video auf einen Werbespot für Apples neue iPad-Pro-Modelle an, der bei Fans für Empörung sorgte.

Hier seht ihr den Spot von Samsung:

Samsung macht mit: Kritik an Apples "Crush!"-Video

Der oben gezeigte Clip von Samsung spielt konkret auf das mit "Crush!" betitelte Werbevideo an (dt.: zerdrücken, vernichten), welches Apple zu seinen iPad-Pro-Modellen veröffentlicht hat. Der iPad-Werbespot kam gar nicht gut an. In Apples Video zerquetscht eine industrielle Presse einen Berg an verschiedenen Gegenständen für kreatives Arbeiten, um daraus letztlich ein dünnes iPad Pro zu formen. Sogar ein Emoji wird gnadenlos platt gedrückt.

Apple wollte damit vermutlich auf das extrem dünne iPad und die darin vereinten Möglichkeiten hinweisen. Fans und auch Stars kritisierten diese Darstellung allerdings hart, sodass sich Apple letztlich sogar offiziell entschuldigte. Samsung nutzt den Aufschrei natürlich nur zu gerne und wirbt unter dem Hashtag "#UnCrush" in einem nachempfundenen Setting für die eigene Galaxy-Tab-S9-Serie.

Samsung bleibt sich treu

Überraschend ist das kurze Video nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass Samsung eine Gelegenheit nutzt, um die Eigenheiten von Apple-Produkten oder Apple-Fans in Spots zu verarbeiten und gleichzeitig die Vorteile des eigenen Angebots herauszustellen.

Natürlich ist Samsung nicht das einzige Unternehmen, das solche Strategien nutzt. Auch Google hat eine Art Clip-Serie, die Vorteile der Pixel-Smartphones im Vergleich mit dem iPhone herausstellt. Nicht zu vergessen: Apple selbst hat in der Vergangenheit mit den "I'm a Mac"-Videos die eigenen Computer auf Kosten von Microsoft beworben.

