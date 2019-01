Samsung will künftig auf Plastikverpackungen verzichten

Samsung kündigt umfassende Maßnahmen zum Umweltschutz an

Kein überflüssiges Plastik mehr für Galaxy S9 und Co.: Samsung hat verkündet, sich ab sofort mehr um die Umwelt kümmern zu wollen. Um dies zu erreichen, will das Tech-Unternehmen vor allem nachhaltige Materialien für seine Verpackungen verwenden.

Samsung habe eine "Task Force" eingesetzt, die sich mit den Problemen und der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen beschäftigen soll, berichtet SamMobile. Dabei geht es um innovative Verpackungsideen ohne Plastik. Das Unternehmen will zum Beispiel künftig eher auf Papier oder recyceltes Plastik setzen. Auf diese Weise will der Hersteller den Gebrauch von Plastik reduzieren. Doch nicht nur die Boxen von Geräten sind von diesen Maßnahmen betroffen. Die Ladegeräte des Unternehmens kommen künftig ohne glänzende Plastiklackierung aus.

Mehr Nachhaltigkeit in der Tech-Welt

Dem Unternehmen zufolge sollen die Maßnahmen sofort umgesetzt werden und für Kunden noch in der ersten Hälfte des Jahres 2019 spürbar werden. Ab 2020 will der Hersteller ausschließlich auf Verpackungsmaterialien setzen, die von Umweltorganisationen zertifiziert wurden. Bis zum Jahr 2030 will Samsung 500.000 Tonnen recyceltes Plastik verwenden.

Im Juni 2018 hat Samsung verkündet, sich künftig stärker für die Umwelt einzusetzen. Eine der angekündigten Maßnahmen soll demnach etwa die verstärkte Nutzung von erneuerbarer Energie sein. Bislang sind aber andere Tech-Unternehmen weiter als der Elektronikriese aus Südkorea: Anfang 2017 etwa hat Greenpeace Apple zum umweltfreundlichsten Tech-Unternehmen der Welt erklärt.