Sky Go bekommt eine neue Benutzeroberfläche

Der Pay-TV-Sender Sky hüllt seine Anwendungen Sky Go und Sky Kids in ein komplett neues Gewand. Der Konzern verspricht durch die aktualisierte Benutzeroberfläche ein "simpleres, schnelleres und intuitiveres Erlebnis".

Die aktualisierte Sky-Go-App bietet eine leichtere Navigation nach Genres sowie eine verbesserte Suchfunktion, heißt es. Weitere Informationen teilt der Sender nicht. Die Anwendung ermöglicht es Kunden des Pay-TV-Anbieters, ihr abonniertes Programm live und on demand von mobilen Geräten oder Desktop-PCs abzurufen. Für den Dienst fallen keine Zusatzkosten an.

Sky: neues Unterhaltungserlebnis

Bei Sky Kids handelt es sich um eine Plattform, die zum Entertainment-Paket von Sky gehört. Die App hat eine für die jüngeren Zuschauer ausgelegte Benutzeroberfläche und bietet eine spezielle Auswahl an Kinderprogrammen. Der Konzern mit Sitz in Unterföhring spricht im Rahmen des Sky-Kids-Updates von "neuen Funktionalitäten sowie interaktiven Features". Welche Neuerungen das genau sind, wird nicht genannt. Neben dem Unterhaltungsfaktor der Kinder dürfte unter anderem eine einfachere Kontrolle der Eltern gemeint sein. Letzteres will übrigens auch Netflix bald ermöglichen.

Die beiden Updates werden Kunden in den nächsten Wochen schrittweise zur Verfügung gestellt, informiert der Sender. Alice Mascia, Executive Vice President Products & Marketing bei Sky Deutschland, kündigt zudem an: "Unsere Kunden dürfen sich in den kommenden Monaten auf viele weitere wegweisende Innovationen freuen." Die nächste Änderung gibt es bereits am 1. April 2018. Ab diesem Stichtag können Abonnenten ihre Inhalte über Sky Go und Sky Kids auch in der gesamten EU abrufen.