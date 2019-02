Sky überträgt wieder die Formel 1

Die Formel 1 kehrt zu Sky zurück: Der Pay-TV-Anbieter hat sich die Rechte für die beiden kommenden Rennserien gesichert. Abonnenten können die Saisons 2019 und 2020 live mitverfolgen. Zuletzt übertrug RTL die Königsklasse exklusiv.

In Zukunft haben Formel-1-Fans wieder die Wahl zwischen den beiden Sendern. Vorteil des Sky-Angebots: Es gibt keine Werbeunterbrechungen – weder während der Rennen an sich noch beim Training oder Qualifying. Der Pay-TV-Anbieter überträgt alle drei Phasen der Rennwochenenden sowie die anschließenden Siegerehrungen. Die Live-Inhalte kommen im Fernsehen und bei Sky Go in identischer Form.

Formel 1 in 4K

Zur Einstimmung auf die einzelnen Rennen ist eine intensive Vorberichterstattung auf dem Free-TV-Kanal Sky Sport News HD geplant. Für die Live-Inhalte benötigt ihr dagegen das "Sky Sport"-Paket, das regulär 29,99 Euro im Monat kostet. Ob es Wiederholungen und Zusammenfassungen auf Abruf geben wird, will Sky in Kürze verkünden. Dem Sender zufolge seien diverse neue "Features" in Arbeit.

Darüber hinaus überträgt Sky die Formel 1 erstmals komplett in UHD beziehungsweise 4K. Um die Rennen in dieser hohen Auflösung anzuschauen, müsst ihr für 10 Euro monatlich das "Premium-HD"-Paket hinzubuchen. Außerdem benötigt ihr den "Sky Q"-Receiver (für Neukunden gratis) und einen UHD-Fernseher.

Verzichten müsst ihr weiterhin auf Live-Übertragungen der Testfahrten. Sky wird aber im Rahmen der Berichterstattung darauf eingehen. Wem die Formel 1 nicht ausreicht, der kann auf Sky zudem Berichte zur Formel 3 und zum Porsche Supercup anschauen.