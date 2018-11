Snapchat erhält private Profilseiten für Freundschaften

So sehen die Friendship Profiles in Snapchat aus

Hättet ihr es gewusst? Der 13. November ist Welt-Nettigkeitstag. Pünktlich zu diesem Anlass gibt es ein neues Snapchat-Feature: Die sogenannten Friendship Profiles zeigen auf einen Blick, was euch mit einzelnen Freunden verbindet.

"Friendship Profiles feiern und intensivieren die Beziehung zwischen engen Freunden auf Snapchat", heißt es in der Pressemitteilung von Snap. In der Praxis bedeutet das, dass ihr auf den neuen Profilseiten unter anderem Inhalte findet, die ihr mit einem Freund über Snapchat geteilt habt. Dabei kann es sich beispielsweise um in Chats gespeicherte Fotos, Videos, Songs, Adressen oder Links handeln.

Nicht öffentlich zugänglich

Sofern ihr euren Standort mit einem Freund teilt, zeigt euer Friendship Profile außerdem auf der Snap Map an, wo ihr euch gerade aufhaltet. Außerdem gibt die Profilseite Auskunft über eure gesammelten Charms. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein neues Feature: Charms sind sozusagen Auszeichnungen, die den Status eurer Freundschaft beschreiben.

Snapchat-Freunde erhalten Charms für diverse Interaktionen untereinander: Tragen eure Bitmojis beispielsweise den gleichen Outfit-Style, bekommt ihr den "Squad Style"-Charm für euer Friendship Profile. Auf anderen Profilseiten müsst ihr euch diesen wiederum separat verdienen, sodass jede Freundschaftsseite einzigartig ist.

Friendship Profiles sind nicht öffentlich zugänglich, sondern nur für euch und die betreffenden Freunde einsehbar. Ihr findet die Profilseite, indem ihr auf das Bitmoji eines Freundes klickt. Möglicherweise kann es aber noch eine Weile dauern, bis euch das neue Snapchat-Feature erreicht: Snap wird es ab dem 13. November weltweit schrittweise einführen.