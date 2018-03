So könnte das HTC U12 Plus aussehen

Der Nachfolger des HTC U11 Plus (Bild) könnte in Kürze vorgestellt werden

Das HTC U12 Plus wird womöglich schon bald vorgestellt. Wie die Plus-Variante aussehen könnte, zeigen nun Konzept-Aufnahmen von einem Designer. Die Bilder basieren offenbar auf Leaks, die es bislang zu dem Top-Modell gab. Ihr findet sie im Tweet, den wir am Ende des Artikels eingebunden haben.

In Zusammenarbeit mit TechnoBuffalo hat ConceptCreator die Bilder gemacht, die das finale Design des HTC U12 Plus zeigen könnten. Auf der Rückseite sehen wir eine Dualkamera mit horizontal angeordneten Linsen. Diese ist in der Mitte verbaut, darunter befinden sich Blitz, Fingerabdrucksensor und HTC-Logo. Das von dem Designer dargestellte Smartphone wirkt eckig, besitzt dennoch deutlich abgerundete Ecken. Das erinnert etwas an die Form des iPhone SE – nicht zuletzt, da der Metallrahmen in Silber gehalten ist.

Termin für Präsentation unbekannt

Auf der Vorderseite präsentiert sich das mehr oder wenige fiktive HTC U12 Plus mit einem Display, das im 18:9-Format daherkommt. Dementsprechend fallen die Ränder oberhalb und unterhalb des Displays sehr schmal aus. Eine Notch, offenbar der Smartphone-Trend für 2018, ist nicht erkennbar, dafür aber eine Dual-Frontkamera.

Das HTC U12 Plus wird angeblich mit einem 6-Zoll-Display ausgestattet, das in WQHD Plus auflöst. Im Inneren soll der Snapdragon 845 zum Einsatz kommen, außerdem seien 6 GB RAM und bis zu 256 GB Speicherplatz vorhanden. Die Dualkamera auf der Rückseite löst womöglich mit 16 und 12 MP auf, die Frontkamera soll zwei 8-MP-Sensoren besitzen.

Noch ist unklar, wann das HTC U12 Plus der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Zunächst hieß es, dass die Präsentation Ende April erfolgt. Der Hersteller soll die Enthüllung jedoch auf Anfang Mai verschoben haben. Gezeigt wird dann offenbar nur ein Smartphone: Ein herkömmliches HTC U12 ohne "Plus"-Zusatz soll gar nicht erscheinen.