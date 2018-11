So will Ikea künftig den Smart-Home-Markt erobern

Ikea will sein Angebot im Bereich Smart Home deutlich ausweiten – und geht dazu eine Partnerschaft mit Xiaomi ein. Das chinesische Unternehmen bietet eine eigene Plattform für das Internet der Dinge (IoT), die das schwedische Möbelhaus offenbar mit seinen Produkten verknüpfen will.

Für den deutschen Markt dürfte die Plattform zunächst eher eine untergeordnete Rolle spielen, wie Caschys Blog berichtet. Die Sprachassistenz namens XiaoAI wird zunächst nur in China für Ikea relevant sein. In unseren Breitengeraden sind vermutlich Sprachassistenten wie der Google Assistant oder Amazon Alexa vorerst wichtiger, um Lampen und andere Smart-Home-Geräte zu steuern. Aber in Bezug auf kommende Produkte könnte Xiaomi wichtig werden.

Unsere Empfehlung Xiaomi Mi Mix 2 Global Version

Günstige Smart-Home-Gadgets

Aktuell entwickelt Ikea smarte Jalousien, die ihr ihr voraussichtlich über Siri, Alexa oder den Google Assistant steuern könnt. Die sogenannten "Smart Blinds" sollen zum Start zwischen 100 und 130 Euro kosten. Hier kommt das Unternehmen Xiaomi ins Spiel, das sich vor allem durch kostengünstige Smartphones einen Namen gemacht hat. Es ist damit zu rechnen, dass der Hersteller auch an der Preisschraube für Smart-Home-Produkte drehen wird.

Xiaomi schafft es aber trotz der vergleichsweise niedrigen Preise oft, hochwertige Technik zu verbauen. So soll etwa das Smartphone Mi Mix 3 eine bessere Kamera bieten als das Samsung Galaxy S9 Plus. Hierzulande ist das Unternehmen bislang aber vor allem mit Einsteiger- und Mittelklasse-Geräten erfolgreich, so zum Beispiel mit dem Redmi 5A. In seiner Heimat bietet der Hersteller aber längst auch Artikel aus allen möglichen anderen Bereichen an.