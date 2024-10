Bei Apple läuft es gerade nicht so rund. Zahlreiche iPhone-Nutzer, die iOS 18 installiert haben, klagen über verschiedenste Softwareprobleme. Viele melden z. B., dass sich der Akku des iPhone 16 zu schnell entleert.

Bei o2 im Angebot: iPhone 16 Pro Max günstig im Tarif-Bundle

Apples Programmierer dürften angesichts der vielen Support-Anfragen und der zahlreichen reddit-Berichte ordentlich ins Schwitzen geraten sein. Insbesondere iPhone-16-Neukunden klagen, dass die Akkulaufzeit ihrer Smartphones deutlich unter dem Wert liege, den Apple versprochen habe. Die neuesten Probleme sind aber nur die Spitze des Eisbergs. Seit dem Rollout von iOS 18 ploppen immer mehr Meldungen auf.

Massiver Verlust von Akkuleistung

Aktuell macht ein Akkuproblem des iPhone 16 die Runde. Im Stand-by-Modus soll es am schlimmsten sein. Ein Nutzer berichtet z. B. von einem Verlust von 20 Prozent innerhalb von drei Stunden. Andere schreiben, dass sie über Nacht zwischen 10 und 20 Prozent Akkuleistung verlieren. Wieder andere haben beobachtet, dass sie alle 5 Minuten einen Prozent einbüßen.

Anm. d. Red.: In unserem In unserem Test des iPhone 16 Pro konnten wir die beschriebenen Akku-Probleme nicht feststellen.

Das ist definitiv zu viel und nicht das, was man vom brandneuen iPhone 16 erwarten darf. Wobei aber nicht nur die neuen Modelle betroffen sind. Auch Nutzer mit älteren iPhones haben sich gemeldet, sind aber klar in der Unterzahl. Sie haben jedoch etwas gemeinsam mit den iPhone-16-Nutzern: Sie haben iOS 18 installiert.

Es handelt sich also offenbar um ein Software-Problem, das auch in der Version iOS 18.0.1 noch vorhanden ist. Dafür sprechen auch die Berichte, dass das Problem in der Beta von iOS 18.1 nicht mehr auftrete.

Die iOS-18-Probleme häufen sich

Zusätzlich zu den Akkuproblemen des iPhone 16 machen noch zahlreiche andere Beschwerden im Netz die Runde. Auf reddit und im Apple-Support-Forum wird z. B. berichtet, dass das iPhone 16 Pro häufig langsamer wird, schließlich abstürzt und dann einen Neustart initiiert. Besonders oft soll das bei der Verwendung der System-Apps "Kalender" und "Einstellungen" passieren.

Einige Nutzer berichten, dass der Fehler bis zu 20-mal am Tag auftrete, was ihre iPhones praktisch unbrauchbar mache. Ein offizielles Statement seitens Apple gibt es dazu noch nicht – und ebenso keinen Vorschlag zur Problemlösung. Einige Nutzer meinen, dass ein Reset auf ein auf einen Mac aufgespieltes Backup helfen kann. Sollten sich die Vorwürfe als berechtigt herausstellen, dürfte Apple die Probleme zeitnah durch iOS-Update adressieren.