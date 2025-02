Sony hat mit seiner ersten State of Play des Jahres eine ganze Reihe von neuen PS5-Spielen präsentiert – und einige große Überraschungen enthüllt. Egal ob ihr auf Shooter, Action-Adventures oder Remakes von Klassikern steht: Hier dürfte für jeden etwas dabei sein.

Borderlands 4: Endlich mit Datum

Gearbox ließ es krachen und zeigte einen frischen Trailer zu Borderlands 4. Fans des chaotischen Looter-Shooters können sich freuen: Das Spiel erscheint am 22. September 2025. Damit geht der wilde Trip durch die schräge Sci-Fi-Welt weiter – inklusive jeder Menge Beute, Humor und abgedrehter Kämpfe.

Days Gone Remastered: Zombies in neuem Glanz

Auch Days Gone feiert ein Comeback – als Remastered-Version für PS5 und PS5 Pro. Neben einer grafischen Überarbeitung bringt das Spiel neue Inhalte, darunter einen Permadeath-Modus, der selbst hartgesottene Überlebende herausfordern dürfte. Release ist der 25. April 2025.

Saros: Sci-Fi-Geheimtipp von Housemarque

Das Studio hinter Returnal und Resogun arbeitet an einem neuen Sci-Fi-Actionspiel: Saros. Viel gibt es noch nicht zu sehen, denn bisher wurde nur ein Cinematic-Trailer gezeigt. Doch der Name Housemarque allein sorgt für hohe Erwartungen. Der Release ist für 2026 angesetzt.

Shinobi: Art of Vengeance – Sega lässt die Legende leben

Die berühmte Shinobi-Reihe kehrt zurück! Sega bringt mit Shinobi: Art of Vengeance einen modernen Sidescroller im Retro-Stil auf die PS5. Klassische Ninja-Action trifft auf frische Grafik – und das bereits am 28. August 2025.

Tides of Annihilation: Arthus trifft auf Postapokalypse

Dieses neue Action-Adventure verbindet Fantasy-Elemente der Arthus-Saga mit einer düsteren, futuristischen Welt. Die ersten Eindrücke erinnern an Bayonetta und Nier: Automata – und das Kampfsystem scheint entsprechend spektakulär zu werden. Ein Releasetermin wurde noch nicht genannt.

Hell is Us: Düsteres Abenteuer ohne HUD

Das surreale Action-Adventure Hell is Us setzt auf eine immersive Spielerfahrung ohne klassische Bildschirmanzeigen. In einer von dunklen Mächten bedrohten Welt stellt ihr euch gefährlichen Hollow Walkern. Der Release ist am 4. September 2025.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Termin und neues Gameplay

Die Neuauflage des Stealth-Klassikers hat sich endlich wieder gezeigt – und das mit frischen Gameplay-Szenen. Das Remake von Metal Gear Solid 3 bringt eine modernisierte Optik und bleibt dabei dem Original treu. Am 28. August 2025 ist es so weit: Snake kehrt zurück!

Lies of P: Overture – Das Soulslike bekommt ein Prequel-DLC

Das Steampunk-Soulslike Lies of P bekommt Nachschub. Der DLC Overture erzählt die Vorgeschichte der düsteren Welt von Krat und gibt euch einen neuen Blick auf die Stadt vor ihrem Untergang. Perfekt für alle, die das intensive Gameplay des Hauptspiels noch nicht loslässt.

Mindseye: Sci-Fi-Action vom GTA-Produzenten

Der Name Leslie Benzies (ehemaliger GTA-Produzent) sorgt für Aufmerksamkeit – und sein neues Spiel Mindseye lässt sich tatsächlich wie eine futuristische Open-World-Version von Rockstars Erfolgsreihe beschreiben. Es geht um Geheimoperationen, neurale Implantate und eine Drohne als Begleiter. Erscheint im Sommer 2025.

Metal Eden: Stylischer Cyberpunk-Shooter

Die Macher von Ruiner liefern mit Metal Eden einen schnellen, stylischen Ego-Shooter. Das Spiel setzt auf Cyborgs, Wallrunning und eine neonbeleuchtete Sci-Fi-Welt. Perfekt für Fans von Cyberpunk-Ästhetik und actiongeladenem Gameplay. Release: 6. Mai 2025.

Weitere Ankündigungen im Schnellüberblick

Sonic Racing Crossworlds: Erscheint am 21. Februar 2025

Erscheint am 21. Februar 2025 Digimon Story Time Stranger: Erscheint 2025.

Erscheint 2025. Lost Soul Aside: Erscheint am 30. Mai 2025

Erscheint am 30. Mai 2025 Dave the Diver - Ichiban's Holiday DLC: Erscheint im April 2025.

Erscheint im April 2025. WWE 2K25 The Island: Erscheint am 14. März 2025

Erscheint am 14. März 2025 Splitgate 2: Alpha startet am 27. Februar 2025

Alpha startet am 27. Februar 2025 Split Fiction: Erscheint am 6. März 2025

Erscheint am 6. März 2025 Directive 8020: Erscheint am 2. Oktober 2025.

Erscheint am 2. Oktober 2025. Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic: Erscheint am 13. Juni 2025.

Erscheint am 13. Juni 2025. The Midnight Walk: Erscheint am 8. Mai 2025.

Erscheint am 8. Mai 2025. Onimusha 2: Samurai’s Destiny: Erscheint am 23. Mai 2025.

Erscheint am 23. Mai 2025. Onimusha: Way of the Sword: Erscheint 2026.

