Ein weiterer PlayStation-Hit macht den Sprung auf den PC – und räumt dort ordentlich ab: Seit dem 12. Juni 2025 könnt ihr Stellar Blade auch auf Steam zocken. Die ersten Reaktionen lassen kaum Zweifel daran, dass der Port gelungen ist. Denn: In nur wenigen Stunden nach dem Release häuften sich tausende positive Bewertungen.

Hier gibt's die PS5-Version von Stellar Blade

Fast 3700 Nutzer haben sich auf Steam bereits zu Wort gemeldet – und über 96 Prozent davon sind begeistert. Das Ergebnis: eine Gesamtwertung von "äußerst positiv". Doch nicht nur in den Kommentaren zeigt sich die Euphorie. Auch die Zahl gleichzeitiger Spieler spricht eine deutliche Sprache: Fast 100.000 Steam-User waren zum Peak online – ein Spitzenwert für ein reines Einzelspieler-Erlebnis. Zum Vergleich: Selbst hochkarätige Titel wie "The Last of Us Part I & II" (36.496 / 30.690), "God of War" (73.529) oder "Ghost of Tsushima" (35.615) konnten diese Marke nicht knacken.

Technisch stark: So gut läuft Stellar Blade auf dem PC

Was die Spieler besonders freut: Der Titel läuft auf dem PC offenbar nicht nur schön, sondern auch rund. In den Rezensionen ist immer wieder die Rede von einer stabilen Performance, beeindruckender Grafik und guter Optimierung – etwas, das viele aktuelle Spiele leider vermissen lassen.

Besonders positiv fällt auf, dass Stellar Blade auch bei hohen Einstellungen eine flüssige Darstellung liefert. Features wie DLSS 4, AMD FSR 3 und Unterstützung für Ultrawide-Formate sorgen zusätzlich für ein ansprechendes PC-Erlebnis. Wer einen DualSense-Controller verwendet, darf sich außerdem über haptisches Feedback freuen.

Mehr als ein simpler Port: Neue Inhalte für PC und Konsole

Neben der technischen Aufwertung liefert Shift Up mit der PC-Version auch neue Inhalte. Euch erwarten zusätzliche Outfits, frische Accessoires und ein neuer Boss-Herausforderungsmodus namens "Manns Prüfung". Wer diesen knackt, darf sich über ein exklusives Outfit freuen: den "Suit der Königlichen Garde".

Das Beste daran: Die frischen Inhalte sind nicht nur für PC-Spieler gedacht. Auch auf der PS5 könnt ihr sie nutzen – dank kostenlosem Update. Die PC-Version ist in zwei Varianten erhältlich: Standard für 69,99 Euro und Complete Edition mit Extras für 89,99 Euro. Eine PSN-Verknüpfung ist optional, bringt euch aber ein weiteres exklusives Outfit ein.

Mit diesem Start dürfte Stellar Blade ein echtes Ausrufezeichen gesetzt haben – und zeigt, dass gute Singleplayer-Spiele auch auf dem PC noch richtig durchstarten können.

