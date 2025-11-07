Audio-Hersteller Teufel hat bereits die Angebote für den Black Friday rausgehauen – oder sollten wir eher schon vom Black Month sprechen? Egal: Im offiziellen Shop des deutschen Hifi-Giganten findet ihr beliebte Lautsprecher und Kopfhörer zum Sparpreis. Wir haben sie uns angesehen und euch drei besonders lohnenswerte Angebote rausgepickt.

Teufel Rockster Cross: Beliebter Bluetooth-Lautsprecher jetzt 51 Prozent günstiger

Der Teufel Rockster Cross hat ordentlich Power, lässt sich aber leicht transportieren (© 2025 Teufel )

Update, 7. November 2025: Teufel hat seinen ursprünglichen Black-Friday-Preis erneut gesenkt. Statt 199,99 Euro sind es jetzt nur noch 169,99 Euro. Damit sind aus 42 Prozent Rabatt satte 51 Prozent geworden.

Egal, ob zuhause oder unterwegs: Mit dem "Rockster Cross" habt ihr einen extrem leistungsstarken Bluetooth-Lautsprecher an eurer Seite. Das Kraftpaket ist trotz hohem Pegel mit einem Gewicht von nur 2,4 kg sehr transportabel und kommt sogar inklusive Tragegurt. Obwohl es inzwischen ein Nachfolgermodell gibt, ist das ältere Gerät nach wie vor absolut empfehlenswert. Teufel wurde nicht umsonst von Chip zum Hersteller des Jahres 2025 für Bluetooth-Lautsprecher gekürt.

Aktuell zahlt ihr für den Rockster Cross nur 169,99 Euro. Zum Vergleich: Die UVP liegt bei 349,99 Euro. Bei Amazon zahlt ihr aktuell 184,99 Euro. Ihr spart also viel Geld auf einen der besten Lautsprecher seiner Gewichtsklasse. Spätestens im nächsten Sommer werdet ihr euch über den Speaker freuen, der auch nach IPX5 vor Wasser und Staub geschützt ist.

Hier die technischen Highlights des Rockster Cross:

Strahlwassergeschützt nach IPX5

Bluetooth mit aptX für Musikstreaming in CD-ähnlicher Qualität (nur Android)

zwei Hochtöner, ein Subwoofer und zwei passive Treiber

Akku für Spielzeiten von 16 Stunden

Teufel AIRY TWS 2: ANC-Kopfhörer jetzt 30 Prozent günstiger

Mit den In-Ears von Teufel könnt ihr auch unterwegs Musik genießen (© 2025 Teufel )

Keine Lust, einen Bluetooth-Lautsprecher zu schleppen? Dann holt euch lieber die In-Ear-Lautsprecher "AIRY TWS 2" von Teufel. Die gibt es aktuell für 69,99 Euro statt für 99,99 Euro. Bei Amazon kosten sie 72,99 Euro. Ihr spart also auf jeden Fall.

Die AIRY TWS 2 überzeugen durch starken Teufel-Sound und ihrem Active-Noise-Canceling (ANC). Letzteres filtert Umgebungsgeräusche, damit ihr eure Lieblingssongs ungestört genießen könnt. Weitere Highlights:

Spritzwasser-Schutz (IPX4)

Spielzeit bis zu 42 Stunden

Bluetooth 5.2 mit AAC für nahezu verlustfreies Musikstreaming

inklusive Ladecase mit Autopairing-Funktion

Teufel Rockster Air 2 bis zu 28 Prozent günstiger

Der Rockster Air 2 hat zurecht diverse Bestenlisten erobert. (Hier in der Fender-Edition zu sehen). (© 2025 CURVED )

Darf es deutlich größer sein? Dann hat der Black-Friday-Sale den Teufel Rockster Air 2 im Angebot. Mit einem satten Bass und einem Pegel jenseits der 100 Dezibel kann der kabellose Speaker auch größere Partys mühelos bespielen. Wer Rücksicht auf die Nachbarn nehmen will, kann im Eco-Modus auch wohnzimmertauglich rocken (oder was auch immer ihr gerne hört). Gleich vier Tragegriffe findet ihr am Gehäuse – bei einem Gewicht von 14,15 kg erklärt sich das aber von selbst.

In unserem Test des Teufel Rockster Air 2 hat uns insbesondere die lange Akkulaufzeit überzeugt. Klanglich hat der Bluetooth-Lautsprecher viele Stärken offenbar. Bei gitarrenlastigen Songs zeigen sich jedoch leichte Schwächen in der Mitte – wie auch bei anderen Partylautsprechern von diesem Kaliber. Eine Besonderheit zu unserer Review am Rande: Unser Tester Christoph hatte sich den Air 2 für eine Veranstaltung privat zugelegt – und hat ein gutes Stück mehr bezahlt im Vergleich zum aktuellen Angebotspreis, wie er mit Blick auf diesen Artikel anmerkte.

Die Standard-Edition kostet derzeit 499,99 Euro statt 699,99 Euro. Wer die schicke Fender-Editon bevorzugt, zahlt 549,99 Euro. Falls ihr den Lautsprecher ohne Auto über mehrere Meter bewegen wollt, bietet Teufel ein Backpack-Zubehör an, mit dem ihr den Rockster Air 2 wie ein Rucksack tragen könnt. Für einen besseren Schutz vor Kratzer und Feuchtigkeit gibt's auch einen Protector als Extra.

Black Friday Sale bei Teufel: Behaltet den Überblick

Teufel legt zum Black Friday 2025 einen Frühstart hin. Die Berliner Audio-Profis sind allerdings bekannt für ihre hohen Rabatte. Es lohnt sich also, bei diversen Deals noch einmal in den Preisverlauf zu blicken. Die von uns herausgesuchten Angebote sind derzeit aber zum Bestpreis erhältlich. Seht euch hier an, was Teufel sonst noch zum Black Friday bietet.

