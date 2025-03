Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 wurde offiziell angekündigt. Das Doppel-Remake erscheint im Juli für diverse Konsolen und den PC. Für Fans des neu aufgesetzten Klassikers stehen jedoch zwei andere Fragen im Vordergrund: Was ist neu? Und: Ist der alte Soundtrack geblieben?

Die legendären Tony Hawk’s Pro Skater-Games bekommen ein weiteres Remake. Nach dem Erfolg der überarbeiteten ersten beiden Teile legt Activision jetzt mit Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 nach – natürlich mit moderner Grafik, neuen (und alten) Skateparks, einem genialen Soundtrack und einem plattformübergreifenden Multiplayer. Hier der offizielle Trailer:

(© 2025 CURVED )

Neue Parks und ein großer Multiplayer-Modus

Wer sich auf nostalgische Sessions freut, bekommt mehr als nur die klassischen Level von damals. Zusätzlich zu den überarbeiteten Original-Parks erwarten euch brandneue Skateparks.

Und für alle, die sich online mit anderen messen wollen: Zum ersten Mal seit über zehn Jahren gibt es wieder einen plattformübergreifenden Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler.

Auch das Skater-Line-up wurde erweitert. Neben Legenden wie Tony Hawk, Rodney Mullen und Elissa Steamer könnt ihr mit modernen Profis wie Rayssa Leal, Jamie Foy und Yuto Horigome antreten.

Der Soundtrack bleibt sich treu

Was wäre ein Tony-Hawk-Spiel ohne den passenden Sound? Neben neuen Tracks, die die aktuelle Skate-Szene widerspiegeln, sind viele Songs aus den Originalspielen wieder dabei. Klassiker wie Ace of Spades von Motörhead und 96 Quite Bitter Beings von CKY sorgen für das gewohnte THPS-Gefühl.

Doom Slayer auf dem Skateboard?

Das Remake wird von Iron Galaxy entwickelt und erscheint am 11. Juli 2025 für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S, PC sowie Nintendo Switch. Wer das Spiel vorbestellt, erhält schon im Juni Zugriff auf die spielbare Foundry-Demo.

Besonders spannend sind die Spezial-Editionen: Die Digital Deluxe Edition bringt exklusive Inhalte wie den Doom Slayer und Revenant als spielbare Skater mit. Die Collector’s Edition legt noch ein Birdhouse-Skatedeck mit Tony Hawks Autogramm obendrauf.

Ob das Remake so einschlägt wie die Neuauflage von Teil 1 und 2? Im Sommer wissen wir mehr.

