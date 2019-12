Am 6. Dezember stand der Nikolaus vor eurer Tür und hat eure Stiefel mit leckeren Überraschungen gefüllt. Auf dem Rückweg dürfte er auf iOS 13.3 gestoßen sein. Die neue Version von Apples mobilem Betriebssystem ist nämlich bereits auf dem Weg zu euch.

Bereits in der kommenden Woche könnt ihr euch anscheinend iOS 13.3 auf iPhone 11, iPhone Xs und Co. herunterladen, wie 9to5mac berichtet. Das Gleiche gilt für watchOS 6.1.1 und eure Apple Watch. Die Information stammt aus Unterlagen des vietnamesischen Telekommunikationskonzerns Viettel.

Download ab Mitte der Woche möglich?

Viettels eSIM-Service startet am 13. Dezember und das Unternehmen weist seine Nutzer bereits daraufhin, dass sie auf ihrem iPhone die Version iOS 13.3 und auf ihrer Smartwatch watchOS 6.1.1 installiert haben müssen. Andernfalls können sie den Service nicht nutzen. Dies deutet daraufhin, dass das Update am Freitag bereits verfügbar ist. Aktualisierungen dieser Art rollt Apple meist dienstags und mittwochs aus. Ein weiteres Indiz: Die Taktung der letzten Beta-Updates deutete schon daraufhin, dass Apple an einem baldigen Release interessiert ist.

iOS 13.3: Ein paar neue Funktionen

Mit iOS 13.3 warten wieder einige Neuerungen auf euch. Eltern können via Screen Time etwa besser kontrollieren, wann und mit wem ihre Kinder mit anderen via iPhone-Apps kommunizieren. Sie können künftig unter anderem die Kommunikationszeit in Anwendungen wie Messages und FaceTime reduzieren.

Auch das optionale Ausblenden von Memojis in der Tastatur ist dann möglich. Dies ist für diejenigen relevant, die keine Sticker nutzen. Sie können ihr Keyboard so etwas aufräumen. Ebenfalls neu dürfte ein Aktualisierung für Safari sein.

In der aktuellen Beta von iOS 13.3 beherrscht der Browser zumindest den Anmeldestandard FIDO2. Andere gängige Browser unter Windows, Android und Linux unterstützten das Login-Verfahren bereits länger. Zudem dürfte Apple einige Bugs ausmerzen. Damit war das Unternehmen zuletzt bereits gut beschäftigt. Neben einem Download-Paket für euer iPhone und eurer Apple Watch dürfte zeitgleich voraussichtlich auch das Update auf tvOS 13.3 verfügbar sein.