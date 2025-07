USB-C ist mittlerweile überall angekommen – außer auf eurem treuen iPhone 14, 13 oder vielleicht sogar SE? Wer nicht gleich auf ein neues Modell umsteigen will, bekommt jetzt eine smarte Zwischenlösung: Eine neue iPhone-Hülle verwandelt euren Lightning-Anschluss im Handumdrehen in einen USB-C-Port.

Das praktische Zubehör stammt vom Anbieter OBSOLESS und hört auf den Namen "iPh0n3 – USB-C Protection Case". Dahinter verbirgt sich nicht einfach eine gewöhnliche Schutzhülle, sondern eine clevere technische Erweiterung. Sie macht es möglich, euer iPhone per USB-C-Kabel zu laden – auch wenn es ursprünglich gar keinen solchen Anschluss besitzt. Unterstützt werden unter anderem die Modelle iPhone 11 bis 14, diverse SE-Generationen und sogar ältere XS-Geräte. Einziger Haken: Zubehör, das Strom vom iPhone zieht (wie externe Festplatten oder Displays), funktioniert mit der Hülle nicht.

Kompakt mit langer Akkulaufzeit Apple iPhone 16e Das iPhone 16e ist das günstigste Modell der Reihe – hat aber einen stärkeren Akku als das iPhone 16. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16e Technische Daten 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 24,99 € Blau 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 32,99 € o2 Ohne Tarif Jetzt passenden Tarif finden ab 599,00 € Amazon

USB-C statt Neukauf: Für wen sich die Hülle lohnt

Wenn ihr mit eurem aktuellen Modell grundsätzlich zufrieden seid, könnte die neue iPhone-Hülle eine spannende Alternative sein. Für umgerechnet etwa 50 Euro (der Preis variiert je nach Modell leicht) bekommt ihr einen Adapter im Hüllenformat, der nicht nur Ladekabel mit USB-C unterstützt, sondern auch kabelloses Laden via MagSafe weiterhin möglich macht.

Auch die Schnellladefunktion bleibt euch erhalten. Bedeutet: Ihr müsst weder auf Komfort noch auf Tempo verzichten – nur auf bestimmte Zubehörteile, die auf den klassischen Lightning-Port angewiesen sind. Ob das für euch ein Dealbreaker ist oder nicht, hängt ganz von euren Nutzungsgewohnheiten ab.

Wie lange die Hülle tatsächlich durchhält und ob der USB-C-Anschluss im Alltag zuverlässig funktioniert, bleibt abzuwarten. Aber die Idee, mit einer simplen Hülle die Lücke zwischen alter Hardware und neuem Standard zu schließen, dürfte viele von euch ansprechen – vor allem, wenn ein iPhone-Upgrade gerade nicht ins Budget passt.

Aktuell nur für iPhone 14 lieferbar

Ein Blick in den Shop von OBSOLESS zeigt leider, dass die USB-C-Hülle momentan nur für iPhone-14-Modelle lieferbar ist. Für andere Modelle ist sie offenbar bereits ausverkauft. Außerdem fällt die Lieferzeit recht lang aus. Erst Mitte September sollen die Cases bei Bestellern eintrudeln. Also in etwa dann, wenn Apple die iPhone-17-Reihe vorstellen wird.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht