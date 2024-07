WhatsApp: Bald könnt ihr Bilder in Top-Qualität teilen – ohne Internet

WhatsApp testet derzeit ein neues Feature, mit dem ihr Bilder in höherer Qualität teilen könnt. Nützlich sein könnte das vor allem für all jene, die regelmäßig Fotos oder Videos zwischen iPhones und Android-Handys verschicken.

Das ist via WhatsApp natürlich auch jetzt möglich. Eure Fotos und Videos lassen sich über den Messenger fast so einfach austauschen wie Textnachrichten. Aufgrund der WhatsApp-Komprimierung kommen eure Bilder aber nicht so scharf an, wie ihr sie aufgenommen habt – auch mit der inzwischen verfügbaren HD-Option nicht. Künftig wird es wohl eine Alternative dazu geben.

In Beta-Versionen sind laut 9to5Mac Hinweise auf ein Nearby-Share-Feature aufgetaucht. Damit könntet ihr große Dateien – wie Fotos in voller Auflösung – mit Nutzern in eurer unmittelbaren Umgebung teilen. Eine Internetverbindung sei dafür nicht notwendig. Und: Das Ganze soll auch zwischen Android und iOS möglich sein.

Filesharing zwischen Android und iPhones endlich einfacher?

Besonders Letzteres wäre überaus erfreulich. Denn für den Transfer großer Dateien von iPhone zu iPhone bzw. von Android-Handy zu Android-Handy gibt es bereits Optionen: Bei Apple geht das via AirDrop, bei Android über Quick Share. Wer dagegen Bilder in voller Auflösung oder andere große Dateien zwischen iOS und Android verschicken will, hat es derzeit immer noch schwer.

Eine der wenigen Möglichkeiten ist die Ablage der Dateien bei Cloud-Diensten. Diese können dann über einen Link vom Empfänger abgerufen werden. Das neue WhatsApp-Feature könnte das Teilen von großen Dateien endlich auch zwischen iOS und Android einfacher machen.

Allerdings gibt es offenbar eine kleine Einschränkung auf iPhones: Um den Datentransfer zu starten, müsst ihr einen QR-Code einscannen. Android-Geräte sollen Dateien auch ohne diesen Zwischenschritt empfangen können. Etwas komfortabler, aber womöglich auch unsicherer, da so ein ungewollter Datenempfang theoretisch möglich ist.