WhatsApp: iPhone-Nutzer sehen nun sofort, ob Kontakte den Messenger nutzen

WhatsApp hat seinen Messenger um eine kleine Änderung erweitert. Ihr könnt neue Kontakte auf eurem iPhone nun direkt in der App anlegen. Der bisherige Umweg entfällt. Zudem prüft WhatsApp bevor ihr den Kontakt speichert, ob er chat-tauglich ist. Für Android-Nutzer gibt es ein solches Feature momentan noch nicht.

So funktioniert die Neuerung: Wenn ihr einen neuen Kontakt in eure Liste aufnehmen möchtet, tippt ihr auf "Neuer Chat" und anschließend auf "Neuer Kontakt". Sobald ihr die entsprechende Nummer eingegeben habt, zeigt euch die App nun sofort an, ob diese bei WhatsApp registriert ist oder nicht. Die Info steht direkt unter der eingegebenen Nummer; zum Beispiel "WhatsApp Account". Ein im Messenger abgelegter Kontakt, wird auch in den Kontakten eures iPhones abgelegt.

Neue Emoji-Leiste

Bislang schickte euch WhatsApp zunächst in die Kontakte-App von iOS, in der ihr alle Daten hinterlegen musstet. Erst wenn der Kontakt angelegt war, konntet ihr in WhatsApp nachschauen, ob ihr diesen via Messenger auch anschreiben könnt. Der Umweg entfällt nun und ihr könnt sofort prüfen, ob die Nummer bei WhatsApp hinterlegt ist.

Das Update auf die WhatsApp-Version 2.19.30 enthält noch nicht die verbesserte Suchfunktion, aber eine weitere Neuerung, die offenbar jedoch nicht im Veränderungsprotokoll steht: Künftig gibt es eine neue Leiste, in der eure Emojis in unterschiedliche Kategorien unterteilt sind. Dies soll euch die Suche nach dem richtigen Emoticon vereinfachen. Wie das aussieht, zeigt euch dieser Tweet von WABetaInfo.