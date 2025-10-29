Aktuelle Handy-Deals
WhatsApp: Störung sorgt für Probleme in der Messenger-App

WhatsApp-Symbol auf iPhone 14 Display
WhatsApp läuft vor allem auf iPhones aktuell nicht ganz rund (© 2022 CURVED )
profile-picture

Robert Kägler

Ambitionierte Smartphones begeistern Robert. Längere Zeit ein Expat in Japan, wandelt er nun nicht zwischen Kulturen, sondern Handy-Ökosystemen hin und her.

Artikel vom 29.10.25

Ihr habt aktuell Probleme mit WhatsApp? Eine Störung könnte dafür verantwortlich sein. Derzeit schnellen die Meldungen von Usern der App in die Höhe, die den Messenger nicht wie gewohnt nutzen können. Das ist aktuell bekannt.

Problem-Tracker wie Allestörungen.de und Netzwelt zeigen seit ca. heute Morgen um 6:00 Uhr stetig steigende Meldungen zu Störungen bei WhatsApp. Manche Nutzer können keine Nachrichten verschicken, andere die App sogar gar nicht nutzen.

WhatsApp startet nicht: Was über die Störung bekannt ist

In Netzwerken wie X oder Reddit suchen WhatsApp-Nutzer nach Bestätigung ihrer Probleme. iPhone-Fans scheinen ganz besonders betroffen zu sein: Sie kommen beim Messenger nicht über den Startbildschirm mit dem WhatsApp-Logo hinaus und stecken fest. Die iOS-App stürzt ab und lässt sich nicht richtig starten.

Andere berichten wiederum davon, dass Nachrichten nicht erfolgreich versendet oder empfangen werden können. Dabei scheint es sich jedoch um einen kleineren Teil der Nutzer zu handeln, wie die Aufschlüsselung von Allestörungen zeigt: 80 Prozent der Meldungen beziehen sich auf die App selbst, während nur 10 Prozent von Problemen beim Senden berichten.

Allerdings handelt es sich wohl nicht um einen Totalausfall. Zumindest in unserer Redaktion funktioniert der Messenger sowohl auf Android-Smartphones als auch auf iOS-Geräten problemlos.

Noch keine Stellungnahme von WhatsApp

WhatsApp selbst hat sich aktuell anscheinend noch nicht zur Situation geäußert. Auch ist noch nicht vollkommen klar, wie weitreichend die Störungen sind. Da mehrere Nutzer auf X bereits den englischsprachigen WhatsApp-Account kontaktiert haben, dürften wohl auch Regionen außerhalb von Deutschland betroffen sein.

Via Allestörungen Netzwelt
