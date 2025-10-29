Ihr habt aktuell Probleme mit WhatsApp? Eine Störung könnte dafür verantwortlich sein. Derzeit schnellen die Meldungen von Usern der App in die Höhe, die den Messenger nicht wie gewohnt nutzen können. Das ist aktuell bekannt.

Problem-Tracker wie Allestörungen.de und Netzwelt zeigen seit ca. heute Morgen um 6:00 Uhr stetig steigende Meldungen zu Störungen bei WhatsApp. Manche Nutzer können keine Nachrichten verschicken, andere die App sogar gar nicht nutzen.

WhatsApp startet nicht: Was über die Störung bekannt ist

In Netzwerken wie X oder Reddit suchen WhatsApp-Nutzer nach Bestätigung ihrer Probleme. iPhone-Fans scheinen ganz besonders betroffen zu sein: Sie kommen beim Messenger nicht über den Startbildschirm mit dem WhatsApp-Logo hinaus und stecken fest. Die iOS-App stürzt ab und lässt sich nicht richtig starten.

WhatsApp is currently down for lots of iOS users. We can't access the app, it only shows the starting screen. @WhatsApp Please fix this!!! #WhatsApp #whatsappdown pic.twitter.com/ulXQ73fsVp — Ally (@A11y_yes) October 29, 2025

Andere berichten wiederum davon, dass Nachrichten nicht erfolgreich versendet oder empfangen werden können. Dabei scheint es sich jedoch um einen kleineren Teil der Nutzer zu handeln, wie die Aufschlüsselung von Allestörungen zeigt: 80 Prozent der Meldungen beziehen sich auf die App selbst, während nur 10 Prozent von Problemen beim Senden berichten.

Allerdings handelt es sich wohl nicht um einen Totalausfall. Zumindest in unserer Redaktion funktioniert der Messenger sowohl auf Android-Smartphones als auch auf iOS-Geräten problemlos.

Noch keine Stellungnahme von WhatsApp

WhatsApp selbst hat sich aktuell anscheinend noch nicht zur Situation geäußert. Auch ist noch nicht vollkommen klar, wie weitreichend die Störungen sind. Da mehrere Nutzer auf X bereits den englischsprachigen WhatsApp-Account kontaktiert haben, dürften wohl auch Regionen außerhalb von Deutschland betroffen sein.

