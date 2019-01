Wie Microsoft: "Netflix für Spiele" wohl auch bei Apple in Arbeit

Apple plant angeblich eine Abo-Plattform für Games – ein "Netflix für Spiele" sozusagen. Das Unternehmen spricht offenbar bereits seit Mitte 2018 intensiv mit Spieleentwicklern.

Ähnlich wie auf der Video-Plattform Netflix würdet ihr regelmäßig einen Beitrag zahlen und unbegrenzten Zugriff auf eine Mediathek bekommen, erklärt Cheddar. Statt Filmen und Serien gäbe es Spiele im Angebot. Das Portal beruft sich in seinem Bericht auf fünf anonyme Quellen, die "mit der Sache vertraut" sein sollen. Zur Höhe des Beitrags und zum Startzeitpunkt der Plattform gibt es derzeit keine Informationen. Das Projekt soll noch relativ am Anfang stehen. Möglicherweise kündigt Apple das Spiele-Abo (und andere Dienste) aber noch im Jahr 2019 an.

Exklusive Titel für Apple-Geräte?

Apple will bei seinem eigenen Streaming-Service für Spiele womöglich nicht nur bestehende Titel integrieren, sondern bei neuen Games selbst als Herausgeber auftreten. Apple könnte im Rahmen von Partnerschaften Spiele veröffentlichen, die exklusiv auf den eigenen Plattformen erscheinen. Über die nötige Hardware verfügen einige Apple-Geräte sicherlich: Das iPad Pro soll eine bessere Leistung haben als viele PCs und bei der Grafikperformance mit der Xbox One S gleichauf liegen.

Apple ist nicht das einzige Unternehmen, dass den wachsenden Spiele-Markt ins Auge fasst und ein "Netflix für Spiele" planen soll. Microsoft verfolgt ein ähnliches Vorhaben. Zudem gibt es für Xbox, PlayStation 4 und Nintendo Switch ähnliche Abodienste.