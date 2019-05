Xbox Game Pass: Im Mai 2019 wartet ein Top-Spiel auf euch

Welche Spiele bietet der Xbox Game Pass im Mai 2019? Neben den Games with Gold hat Microsoft bekannt gegeben, welche Titel seine Gaming-Flatrate diesen Monat bereithält. Vor allem Fans von Ego-Shootern haben Grund zur Freude.

Ab dem 2. Mai können Abonnenten des Xbox Game Pass "Wolfenstein II: The New Colossus" ohne Aufpreis herunterladen. In dem First-Person-Shooter geht ihr als Kriegsheld BJ Blazkowicz auf Nazi-Jagd. Anders als in dem Genre mittlerweile üblich handelt es sich um einen reinen Einzelspieler-Titel. Dafür dürft ihr euch auf eine packende Story freuen, die davon handelt, wie ihr ein fiktives Amerika von der Naziherrschaft befreit. Laut Metacritic haben Tester "Wolfenstein II: The New Colossus" im Durchschnitt mit 88 von 100 Punkten bewertet.

Xbox Game Pass: 9 Spiele im Mai 2019

Ebenfalls eine Chance geben sollten Nutzer des Xbox Game Pass ab dem 16. Mai "The Surge". Dabei handelt es sich um ein in Deutschland entwickeltes Action-Rollenspiel im Sci-Fi-Setting. Gameplay und Schwierigkeitsgrad sind vergleichbar mit der "Dark Souls"-Reihe. Das Spiel verlangt euch also einiges ab. Nutzer von PlayStation Plus konnten es übrigens bereits im April gratis herunterladen.

Der Xbox Game Pass bietet euch im Mai noch diverse weitere Spiele. Das komplette Lineup für diesen Monat sieht wie folgt aus: