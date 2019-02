Xbox Games with Gold: Diese Spiele sind im März 2019 dabei

Microsoft hat die "Games with Gold" für März 2019 enthüllt: In diesem Monat gibt es wie gewohnt sowohl für Xbox One als auch Xbox 360 zwei kostenlose Spiele – und reichlich Abwechslung. Ihr kämpft gegen Piraten, führt einen Gartenkrieg und schlüpft in die Rolle eines Cyber-Ninjas. Für "Star Wars"-Fans ist ebenfalls etwas dabei.

Ahoi! In "Adventure Time: Pirates of the Enchiridion" steht das Land Uuh unter Wasser. Die Helden Finn, Jake, Marceline und BMO stechen daher in See, um das Geheimnis der rätselhaften Überflutung zu lüften und ihre Heimat zu retten. Dabei erkundet ihr nicht nur die schöne Landschaft, sondern trefft auch auf fiese Seeräuber. Das Abenteuer-Spiel ist auf der Xbox One vom 1. bis 31. März verfügbar.

Kleingarten und Galaxie retten

"Plants vs. Zombies Garden Warfare 2" für die Xbox One steht euch vom 16. März bis 15. April zum kostenlosen Download bereit. In dem Tower-Defense-Klassiker hat Dr. Zomboss seine Untoten-Armee aufgerüstet und führt gegen euch abermals einen Kleingarten-Krieg. Ihr stürzt euch im Multiplayer mit bis zu 24 Spielern in die Schlacht, spielt im Koop-Modus oder solo. Achtung: Offline kann der Titel nicht gespielt werden.

Für Recht und Ordnung sorgt ihr auch in "Star Wars Republic Commando". In dem Ego-Shooter führt ihr eine Elite-Einheit an. Gemeinsam infiltriert ihr feindliche Basen und sorgt in der Galaxie für Ruhe. Vom 1. bis zum 15. März 2019 könnt ihr das Game gratis auf eure Xbox 360 herunterladen. Der Titel lässt sich aber auch auf der Xbox One spielen.

Beliebter Cyborg aus Metal Gear

Das gilt auch für das Actionspiel "Metal Gear Rising: Revengeance", das vom 16. bis 31. März auf euch wartet. Ihr spielt eine der beliebtesten Figuren des Metal-Gear-Universums: Cyber-Ninja Raiden. Dieser kämpft mit einem speziellen Katana gegen feindliche Cyborgs und deckt eine Verschwörung auf. Für Fans von Retro-Klassikern gibt es zudem noch bis Mitte des Monats Konamis "Super Bomberman R". Das Game mit explosiver Action ist Teil der Games with Gold von Februar 2019.