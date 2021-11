Zu den immer größeren Smartphones hat Apple inzwischen einen Gegentrend entwickelt. Und das iPhone 13 mini erfreut sich dabei einer gewissen Beliebtheit. Grund genug für Xiaomi ein eigenes Mini-Handy auf den Markt zu bringen.

Die neuen Modelle der Xiaomi-12-Serie werden heiß erwartet. Entsprechend gibt es schon eine Menge Gerüchte zu den Geräten. Im Gespräch war auch schon ein Xiaomi 12 Mini, welches sich in die Riege der handlichen Smartphones einreihen soll. Was zunächst nur Spekulationen waren, hat sich nun praktisch bestätigt. Denn bei der chinesischen Behörde für Netzwerkzertifizierung ist ein Gerät von Xiaomi zu finden, welches sehr gut auf die bisherigen Leaks passt. So mini wie bei Apple wird das Smartphone allerdings wohl nicht.

Bleibt über 6-Zoll-Marke

Ganz klein ist das neu aufgetauchte Gerät leider nicht. Trotzdem ist die Diagonale von 6,3 Zoll aber zumindest im Android-Bereich relativ klein. Zusammen mit sehr schlanken Rändern könnte das Handy aber durchaus noch als handlich durchgehen. Zum Vergleich: Das iPhone 13 mini misst in der Diagonale gerade einmal 5,4 Zoll und selbst iPhone 13 und iPhone 13 Pro sind mit 6,1 Zoll deutlich kleiner als Xiaomis "Mini"-Handy. So schafft es der chinesische Hersteller leider noch immer nicht in unsere Liste der besten Smartphones bis 6 Zoll.

Auch einige weitere technische Daten zeigen sich durch die Zertifizierung. So soll das Display in Full HD auflösen, ein 5G-Modem ist mit an Bord und die Ladeleistung liegt bei starken 67 Watt. Schnelles Aufladen ist bei einem kleinen Smartphone besonders wichtig, denn die Akkukapazität wird wahrscheinlich vergleichsweise gering sein. Um bequem durch den Tag zu kommen, müsst ihr mit einem solchen Gerät wahrscheinlich zwischendurch mal nachtanken.

Alles zum Xiaomi 12

Im Inneren sollen bei allen Xiaomi-12-Modellen die neuesten Chipsätze von Qualcomms Snapdragon-8-Serie zum Einsatz kommen. Im "Xiaomi 12 Mini" ist das wohl der Snapdragon 870. Was euch sonst noch mit der kommenden Xiaomi-Flaggschiffserie erwartet, erfahrt ihr in unserer Xiaomi-12-Release-Übersicht.