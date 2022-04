Xiaomi 12 Lite Release: Jetzt kann es ganz schnell gehen

Wo bleibt eigentlich das Xiaomi 12 Lite? Offenbar steht es kurz vor dem Release. Denn der Anwärter auf den Preis-Leistungs-Thron ist von verschiedenen Behörden zertifiziert worden.

Wie GSM Arena berichtet, habe das Smartphone Zertifizierungen von der FCC, TKDN und EEC erhalten. Letzteres ist besonders interessant, da die EEC Handys für Europa zertifiziert. Demnach sollte der Xiaomi-12-Release auch hierzulande in absehbarer Zeit erfolgen. Einen offiziellen Termin für den Marktstart gibt es zwar weiterhin nicht. Aber: In der Regel liegen Zertifizierung und Launch nah beieinander.

Xiaomi 12: Diese Ausstattung ist durchgesickert

Ein positiver Nebeneffekt von Zertifizierungen ist, dass die zuständigen Behörden anschließend Specs zu den Geräten online in einer Datenbank veröffentlichen. Details zur Ausstattung finden sich außerdem in einem aufgetauchten Benchmark-Eintrag zum Xiaomi 12 Lite. Die Informationen aus diesen Quellen findet ihr in folgendem Tweet zusammengefasst:

Xiaomi 12 lite 5G 2203129G bags FCC, TKDN, Geekbench & EEC certification.



- Snapdragon 778G

- Android 12

- MIUI 13

- NFC

- 6GB+128GB, 8GB+128GB & 8GB+256GB storage variants

Geekbench:https://t.co/DLCIk0bXnt

FCC:https://t.co/97IkKM0zi3#Xiaomi #Xiaomi12Lite pic.twitter.com/0jObNwrhlp — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 8, 2022

Unter anderem geht daraus hervor, dass dem Xiaomi 12 Lite ein Qualcomm Snapdragon 778G als Antrieb dienen soll. Bislang war die schnellere Plus-Variante des Mittelklasse-Chips im Gespräch. Doch auch der nun kolportierte Prozessor sollte den meisten Nutzer genügend Leistung im Alltag bieten.

Dem Chipsatz zur Seite stehen offenbar wahlweise 6 oder 8 GB RAM. Der interne Speicher wiederum sei je nach Konfiguration 128 oder 256 GB groß. Als Betriebssystem kommt anscheinend Android 12 in Kombination mit Xiaomis Benutzeroberfläche MIUI 13 zum Einsatz.

Darüber hinaus unterstütze das Smartphone Dual-SIM. Unklar ist, wie es mit dem microSD-Slot aussieht, den die anderen Xiaomi-Handys (mit Vertrag hier) der Reihe vermissen lassen. Damit ließe sich der Speicher bei Bedarf einfach und kostengünstig erweitern.

So komplettiert Xiaomi die Reihe

Bislang besteht die Xiaomi-12-Serie aus drei Geräten: Neben dem Standardmodell gibt es zum einen das Xiaomi 12 Pro (mit Vertrag hier), das aktuell am meisten bietet. Das günstigste Modell ist zurzeit das Xiaomi 12X. Die beiden noch ausstehenden Geräte werden die Modellreihe sowohl nach oben als auch nach unten hin erweitern. Letztes mit dem Xiaomi 12 Lite, Erstes mit der Xiaomi 12 Ultra, das wir ebenfalls mit Spannung erwarten.