Die Xiaomi 12-Serie wurde bereits im Dezember in China vorgestellt und seither warten viele Fans der Marke auf einen Termin für den Release in Europa. Neben einem Datum für die Vorstellung sind nun auch die möglichen Preise des Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro durchgestochen worden.

Das weltweite Smartphone-Angebot könnte im März 2022 um einige Geräte erweitert werden. Nachdem Apple eine Keynote für den 8. März angekündigt hat, verdichten sich auch die Hinweise, dass Android-Platzhirsch Samsung bald seine neuen Mitteklasse-Handys vorstellt. Wenn ihr euch eher für das High-End-Segment interessiert, könnte Xiaomi etwas für euch in petto haben: Der chinesische Hersteller soll Gerüchten zufolge seine Flaggschiffe Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro noch diesen Monat in Europa auf den Markt bringen.

Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro kommen nach Europa

Am 15. März soll es soweit sein: Gerüchten zufolge wird Xiaomi an diesem Tag die beiden Geräte auf einem Online-Event vorstellen. Ob es auch das in China verfügbare Xiaomi 12X zu uns schaffen wird ist hingegen noch unklar. Damit bringt Xiaomi möglicherweise nur wenige Wochen nach dem Redmi Note 11 (hier mit Vertrag) weitere Smartphones zu uns.

Auch die mutmaßlichen Preise für das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12 Pro wurden inzwischen von Leakern bekannt gegeben. Demnach soll das Basismodell mit einem Startpreis von 899 Euro in die Läden kommen, während ihr für das Pro-Modell wahrscheinlich 1099 Euro locker machen müsst. Die Preise sollen sich jeweils auf Modelle mit der Grundausstattung von Speicherplatz und RAM beziehen – für zusätzliche Kapazitäten müsst ihr gewohntermaßen draufzahlen.

Es könnte teuer werden

Um die Preise in Relation zum größten Android-Konkurrenten der chinesischen Hersteller zu setzen: Das Samsung Galaxy S22 kam mit einer UVP von 849 Euro auf den Markt, das Galaxy S22+ (hier mit Vertrag) mit einer UVP von 1049 Euro. Sollten sich die Preise bewahrheiten, würden die Xiaomi 12-Handys jeweils 50 Euro teurer sein als ihre direkten Konkurrenten. Das könnte auf ein Umdenken bei Xiaomi hindeuten: Will der chinesische Tech-Riese weg vom Image des günstigen Smartphone-Herstellers?

Technisch können die in China verfügbaren Geräte auf jeden Fall mit denen von Samsung mithalten. Beide Xiaomi 12-Modelle tragen einen Snapdragon-8-Gen-1-Prozessor in sich und verfügen über ein 120-Hz-Display. Die Hauptkamera löst bei beiden mit 50 MP auf, wobei das Pro-Modell den flächenmäßig größeren Sensor hinter der Linse beherbergt. Allerdings trägt das Basis-Modell eine 13-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 5-MP-Tele-Makro-Linse auf der Rückseite, während das Xiaomi 12 Pro mit allen drei verbauten Linsen 50 MP Auflösung liefert.

Es scheint so, als würde der März 2022 für nahezu jeden Smartphone-Fan etwas bereit halten. Von allen drei großen Herstellern wird die Vorstellung neuer Geräte erwartet und wir könnten sowohl High-End-Handys als auch Mittelklasse-Smartphones zu sehen bekommen. Ein kleiner Wehrmutstropfen könnten allerdings die Preise sein – aber die pendeln sich erfahrungsgemäß noch ein.