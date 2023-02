Xiaomi 13: Deutschland-Release steht kurz bevor

Das Xiaomi 13 und das Xiaomi 13 Pro sind bereits seit Dezember in China erhältlich. Am Sonntag stellt uns der Hersteller nun auch die internationale Version seiner Flaggschiffe vor. Wir verraten euch, was ihr zum Event und den Smartphones wissen müsst.

Für Xiaomi-Fans hat das Warten ein Ende. Am Sonntag den 26. Februar 2023 stellt uns der Hersteller die internationale Variante des Xiaomi 13 (Pro) vor. Die Veranstaltung läuft unter dem Motto "Behind the masterpiece" (in Deutschland "Erstelle dein Meisterwerk") und wird live auf YouTube übertragen. Um 16 Uhr geht der Deutschland-Release des Xiaomi 13 los. Hier geht es zum Livestream.

Xiaomi 13 (Pro): Zwei Top-Flaggschiffe mit Leica-Kamera

In China hat Xiaomi seine neue Flaggschiffserie bereits im Dezember vorgestellt. Große Überraschungen wird der Deutschland-Release des Xiaomi 13 (Pro) daher nicht bereithalten. Dass sich die internationale Version des Xiaomi 13 von der chinesischen unterscheidet, ist sehr unwahrscheinlich. Dennoch besteht Grund zur Vorfreude, denn euch erwarten zwei echte Top-Smartphones.

Der Hingucker des Xiaomi 13 (Pro) ist die Dreifachkamera auf der Rückseite. Die ist in Zusammenarbeit mit dem Kamerahersteller Leica entstanden und verspricht eine herausragende Fotoqualität. Insbesondere der in 50 MP auflösende 1"-Sensor, der in der Pro-Version verbaut ist, dürfte euch viel Freude bereiten. Dank seiner Größe ist er nämlich in der Lage mehr Licht einzufangen, was insbesondere in der Dämmerung oder sogar in der Nacht aufgenommene Fotos aufwertet.

Auch die Leistung der Smartphones dürfte euch begeistern: Beide Modelle sind mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ausgerüstet – Qualcomms aktuellem Top-Chipsatz. Der ist so leistungsstark, dass ihr euch für eine ganze Weile keine Sorgen zu machen braucht, auf eine App zu treffen, der die Xiaomi-Handys nicht gewachsen sind. Hinzu kommen ausdauernde Akkus mit Schnellladefunktion, massenhaft Speicherplatz, farbenfrohe AMOLED-Displays mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate und vieles mehr.

Weitere Neuheiten auf dem Deutschland-Release

Die Smartphones sind nicht die einzigen Produkte, die es auf dem Xiaomi-Event zu sehen geben dürfte. Es werden außerdem unter anderem die Xiaomi Watch S2 und die Xiaomi Buds 4 erwartet. Auch ein neuer E-Scooter wird auf der Website angeteasert. Es lohnt sich also reinzuschauen, auch wenn die meisten Informationen zu den Smartphones bereits bekannt sind. Dazu erfahrt ihr, ab wann die Produkte in Deutschland in den Verkauf starten. Allzu lange dürfte das nicht mehr dauern.

